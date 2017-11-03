產險業龍頭富邦產險再度舉辦大規模招募計畫！富邦產險「2017年聯合招募計畫」起跑，今年度需求人力以商品核保人員、保險理賠人員與通路營業人員為主，報名期間自即日起至11月30日截止，期盼廣納全台各地優秀人才，落實在地保險服務。

富邦產險董事長陳燦煌表示，富邦產險以「誠信、親切、專業、創新」的核心價值，重視服務品質與產品創新，連續36年穩居市場龍頭。除建立完善的人才培育制度，富邦產險亦積極協助員工提升專業競爭力，並將專業回饋社會，竭力創造安全永續的生活環境。富邦產險聯合招募計畫今年已邁入第五年，每年透過此計畫，廣納各地優秀人才，期望持續厚植人力資源，提供在地客戶更完善的服務。

陳燦煌表示，富邦產險多年來積極推動保險人才培育與實務養成，依據公司策略與同仁的職能發展，建構完整的訓練系統，積極培養國際人才，佈局海外市場。除了連續17年獲得「台灣千大製造業最推崇的產險公司」，富邦產險亦三度榮獲《亞洲保險論壇》「年度最佳產險公司獎」肯定，卓越表現傲視亞洲。此外，於「全國財金保險系所畢業生就業意願大調查」中，連續23年蟬聯產險公司第一名，不僅象徵富邦產險是社會新鮮人就業的第一志願，同時彰顯富邦產險持續穩居市場龍頭的領導地位、卓越的經營績效及重視人才發展的理念，深受新秀菁英青睞。

富邦產險今年以招募商品核保人員、保險理賠人員及通路營業人員為主，條件為大學以上之保險/法律/商管/資訊/理工相關科系畢業，具產險、壽險業務員等相關證照者尤佳，名額不限、擇優錄取。錄取人員月薪優於業界，並享有三節獎金、員工持股信託等優渥福利制度。

富邦產險「2017年聯合招募計畫」報名期間自即日起至11月30日截止，2018年1月辦理台北甄選面試及全台各區複試，同月底通知錄取名單，將於農曆年後正式報到，歡迎有相關工作經驗者轉職，加入市占第一的產險公司。報名方式請至富邦金控人才招募網https://www.fubon.com/financialholdings/hr/jobs.html或104登錄履歷表。