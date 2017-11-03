中華電信正式開賣iPhone X 帶領果粉踏上「不同凡想之旅」

iPhone X，iPhone X購機價5,800元起，搭配舊機換新機方案，就有機會將iPhone X以0元帶回家！中華電信提供業界獨創超貼心的「就i輕鬆等」優惠，依客戶年資及等待領機時間贈送帳單回饋金，以回饋老客戶等待領機時間！且申辦「大4G購機方案」月付1,399元(含)以上，即享「FOX+」服務首年免月租，國際級影音饗宴即刻擁有！

中華電信今日假台北信義威秀服務中心舉辦iPhone X開賣會，不僅獨家打造豪華「FOX+」影城，中華電信現場贈獎超大氣，直接送出總價超過10萬元的獎項，除於會中抽出1位iPhone X(256GB)的超級大獎得主，頭香客戶也獲贈iPhone X(256GB)手機，另有16名幸運兒獲得超級果粉配件、HomePal智慧語音助理及「iGift」好禮！此外，數位門市5分鐘銷售一空。另為感謝客戶支持，中華電信精心規劃，今日正式宣布「不同凡想之旅」活動開跑，將贈送10組超級果粉前往美國體驗「Think Different」的品牌精神！於期間內成功申辦iPhone 指定方案，再抽獨家果粉限定專屬好禮「iGift」！

中華電信鄭優董事長表示：「今年是中華電信與蘋果攜手開賣iPhone的第一個十年，更是首度一年內開賣三款全新iPhone機型，包括眾所矚目的iPhone X十週年紀念機型。中華電信為首家開賣iPhone的電信業者，十年來累計iPhone銷量更是台灣電信業之冠，iPhone客戶數累計近220萬，顯示中華電信是最多果粉的首選！我們與時俱進，以永遠走在最前面的品牌精神，持續追求不同凡響，不斷進步、創新，期許陪伴客戶走過下個十年、二十年、甚至百年。」