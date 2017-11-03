iPhone X開賣 學生等4天搶頭香孝敬父母

（中央社記者江明晏台北3日電）iPhone X今天開賣，搶得中華電信頭香的鄭姓學生4天前就來，表示入手iPhone X只為孝敬父母；亞太電信還有一家4口出動排隊，現場百名果粉備妥巧拼、雨衣、棉被對抗濕冷天氣。

iPhone X今天正式在台開賣，台灣仍有7成的消費者選擇與電信業者綁約購機，預料iPhone X在台銷售電信通路仍是最主要戰場。

電信三雄並列的信義威秀門市出現排隊人龍，等待上午8時舉行的開賣儀式，各家電信業推出不同的優惠，中華電信限量購機名額加碼為120名，台灣大哥大抽新台幣10萬元購物金，遠傳電信則推出限量百名的0元購機方案。

搶得中華電信頭香的鄭姓學生，於10月30日下午3時就到場排隊，展開4天的長期抗戰，他表示，要用打工賺的零用錢入手iPhone X送給父母。

​另外，網紅「四叉貓」也在中華電信的排隊隊伍中，他算是資深果粉，為了熬夜排隊，他還準備充氣躺椅和行動電源。

遠傳電信排隊的人潮有學生、上班族和自由業，目前以選擇iPhone X 256GB的消費者居多，以攜碼及續約的消費者為主，其中不乏想以舊換新方案來申辦的用戶，手機顏色則以太空灰最受歡迎。

搶得第一的排隊民眾蘇先生在開賣前3天，10月31日中午就來排隊，他家住板橋，是航空公司地勤，特地請年假來排隊。

蘇先生表示，目前使用iPhone 7 Plus，想申辦iPhone X 256GB太空灰。

為排隊三天兩夜「抗戰」，蘇先生更備妥雨傘、雨衣、棉被和巧克力，其他果粉也準備板凳、巧拼、雨衣、毛毯等排隊聖品，對抗濕冷天氣。

台灣大哥大頭香民眾王先生38歲，從事金融業，他是資深果粉，3GS時代便開始使用，至今每一代iPhone都有，已入手6支iPhone，但今年他選擇入手iPhone X，而不是9月開賣的iPhone 8。

亞太電信的快閃開賣地點規劃於信義區松壽路的甜甜圈專賣店，開賣限量50名iPhone X現貨購機，昨天下午3時也出現排隊人潮，隊伍中有一戶朱姓人家出動一家四口排隊搶iPhone X。

台灣之星今天上午7時30分於信義區smart品牌概念館舉辦iPhone X首賣會，並邀請雙胞胎姊妹藝人依依、佩佩為民眾搶先實測Face ID臉部辨識解鎖技術。

儘管iPhone X 64GB版本空機售價新台幣3萬5900元、256GB版本售價4萬1500元，打破電信史上最貴iPhone 紀錄，電信三雄信義威秀門市排隊民眾合計超過百名，買氣明顯高於iPhone 8。