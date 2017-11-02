學術界之恥！德學術書籍出版社屈服中國 移除台灣議題文章

（台灣英文新聞／施家恩 綜合外電報導）德國學術書籍出版社「施普林格自然」（Springer Nature）周三表示，為配合中國當地法令，針對中國市場進行部份出版內容取得的限制，「雖然遺憾但不得不為」。外國媒體發現，所謂的「限制」，就是無法看到涉及敏感議題的學術期刊等讀物，包括「台灣」、「西藏」、「文化大革命」等。

這也是繼今年8月英國劍橋大學出版社移除網站300篇政治敏感相關期刊及評論文章後，第二家屈服北京壓力的大型出版社。擁有數百年歷史的劍橋大學出版社後來在學界強烈反彈下，將從《中國季刊》（China Quarterly）撤下的文章重新上網，但傷害已造成。當時遭撤下的文章，主要與「西藏」、「1960年代文化大革命」、「1989年天安門事件」等議題有關，理由也是避免其它文章受拖累在中國全面遭禁。

總部位於德國的「施普林格自然」在聲明稿中表示，遭封鎖的文章數量不到百分之一。

路透社報導，出版社在聲明中表示「相當遺憾」，也試圖合理化這項敏感文章封鎖舉措，指這是要「防止客戶和作者受到更大的影響」、「若不這麼做該出版社所有出版物恐在中國遭禁」。出版社指此舉與文章審查制度無關，是為符合當地法令，特定文章封鎖僅限於中國地區，其它國家則不受到影響。

《金融時報》報導，「施普林格自然」至少有一千篇學術文章在中國遭到封鎖無法查閱，這些文章多包含敏感字眼，包括「台灣」、「西藏」、「文化大革命」等。

在習近平鐵腕下，北京近來加強言論審查力道、網路管控、以及對學術機構的影響，包括在9月宣布，出版商進口海外出版物時，必須確認合規才准允放行通關。