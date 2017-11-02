尊重原民文化 澳洲艾爾斯岩2019年起禁止攀登

（台灣英文新聞／ 黃慧瑜 綜合外電報導）澳洲的是著名旅遊景點烏盧魯(Uluru)（意為「土地之母」），又稱艾爾斯岩(Ayers Rock)，一直以來都是澳洲必訪的旅遊景點，更吸引大批遊客攀登，但因該地為原住民心中的聖地，負責管理的委員會昨(1)日通過，將於2019年10月起，禁止旅客攀爬艾爾斯岩，以示尊重當地原住民文化。

艾爾斯岩國家公園的委員會1日一致通過，自2019年10月26日起，將正式禁止旅客爬攀艾爾斯岩，澳洲旅遊當局亦表示支持該決定。

對原住民阿南古人（Anangu）而言，艾爾斯岩是創世的起點，也是祖靈記憶的核心，歐洲殖民者於18世紀末登陸澳洲後，大量掠奪原住民土地，連烏魯魯也失去被英國人改以南澳洲總理亨利．艾爾斯（Henry Ayers）姓氏命名。

烏盧魯(Uluru)在1981年被列入世界自然遺產，澳洲政府直到1985年10月26日，正式將烏魯魯領域「歸還」給阿南古族人，並由原住民和官方共同管理。目前每年約三十萬人到訪艾爾斯岩，自回歸原住民後，族人便開始長期推動禁止攀爬艾爾斯岩。

根據統計，拜訪艾爾斯岩登山客以澳洲人佔多數，接下來是日本人。

除了文化因素，天氣不穩定亦是禁止旅客攀爬的原因，其實艾爾斯岩有百分之七十七的時間皆為對外關閉，因為每當下雨時，就可能形成瀑布，自1950年代至今，共有36起死亡意外，亦不時有受傷旅客請求國家工員救援。

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