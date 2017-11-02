蔡英文強調一例一休修法 整體精神不變

（台灣英文新聞 鄧佩儒 荷尼阿拉報導）總統蔡英文今（2）日下午與南太平洋友邦之旅的隨行記者團一同茶敘，相較前幾日行程緊湊且正式，今日茶敘顯得較為輕鬆，對於媒體提及敏感問題，蔡總統皆一一回覆，顯然是有備而來。

針對媒體詢問勞動部決定修法一例一休，原先的宗旨是否還存在，蔡總統表示修法整體精神還是一例一休，今年開始實施週休二日的制度，現在這個階段需要再一次檢視一例一休是否有需要檢討或做修改的地方，而這也需要社會一同討論。

蔡總統指出，行政院從勞動部開始會提出檢討現狀、收集各方意見後的方案，最後政院會做一個決定。無論如何處理，總歸是希望讓勞工權益受保護，勞工福利不能減損下，給予產業發展與彈性。

蔡總統出訪前和朝野喊話要促進朝野會談，至於要和誰談以及談些什麼，蔡總統說執政黨保持開放的態度，會給其他的政黨最大的空間，將會繼續不斷地和主要政黨聯繫。

對於賴清德表示個人支持特赦前總統陳水扁，蔡總統的態度則是認為必須聽取社會的想法，若社會有一定的共識，時間也適度的話，就可以來考慮。

被問及是否會重啟南島民族論壇，蔡總統表態支持，而原民會目前也已在籌備。蔡總統也指出明年確定會舉辦世界原住民族音樂節，以及南島民族會議。

至於是否鼓勵或獎勵小型或微型的台灣企業在太平洋友邦國家發展或協助國合會推動計畫，蔡總統表示台灣中小企業確實是很多國家在經濟開發或發展的過程中重視的一環，也因為這樣，台灣累積很多經驗，也很願意跟友邦分享。但是個別的中小企業是否能到友邦，去提供他們的經驗或是經營與投資，則得視個案，必須顧及友邦在地需求以及中小企業的能力。

蔡英文接著表示台灣能隨時來討論這些事，也願意將中小企業累積的經濟發展模式和友邦分享，甚至透過國合會來鼓勵友邦的中小企業形成，但會顧忌到中小企業能力的問題。

府方先前表示與美方在夏威夷會晤後，蔡總統承諾每年的國防預算將比前一年增加2個百分比，若有特殊需求則會再增加1個百分比，若有重大案件則會用特別預算來推動。

而被問及當時是否有談到具體的軍購項目，以及美方的回應為何，蔡總統表示當時並沒有談這些，不過重申我國自我防衛的決心，她指出國防部對於未來可能會碰到的軍事威脅和衝突型態都在進行檢討，評估有效防衛所需要的武器，然而也必須考量國家財務的能力，因此會列出短中長期的需求及優先順序，並要求國防部會同各軍種一起來檢討。

至於中正紀念堂轉型的問題，蔡英文表示這議題沒有特定的時間表，但希望事情能以讓最低的衝突甚至和諧的方式來處理。

最後對於同志修民法或專法的態度，蔡英文表示希望行政院在處理的過程中，可以充分考量多方立場，求取一個平衡，以最和諧且平衡的方式來處理這件事。