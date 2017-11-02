05學年度博碩士期貨與選擇權論文獎學金獎助名單揭曉，共計29位博碩士生獲頒獎學金！

臺灣期貨交易所(以下稱期交所)為鼓勵博、碩士研究生撰寫以期貨與選擇權為主題之學位論文，培養期貨市場專業人才，舉辦之「105學年度博碩士期貨與選擇權論文獎學金獎助活動」，獲頒獎學金名單已出爐。本學年度總共有29位研究生獲獎，包括5名博士、24名碩士，相關獲獎名單已公告於期交所網站。

期交所已連續三個學年度舉辦博碩士期貨與選擇權論文獎學金獎助活動，加計本學年度獲獎的博碩士生，總計期交所已嘉惠84位研究期貨與選擇權領域之博碩士。相較於前兩個學年度，本次獲獎博碩士之學校與系所多元化，從既有的財務金融系所至資訊管理系所，顯示期貨與選擇權領域之資訊科技應用，已躍為新興研究領域。許多獲獎論文之實用性亦頗高，論文內容包含保證金制度、近年盛行之快速交易、證券及期貨市場應用區塊鏈技術等等，均對期貨與選擇權在學術領域及實際市場運用上貢獻良多。

今年期交所收到申請期貨與選擇權論文獎學金的件數踴躍，經期交所評審委員嚴格審查後，總計29位博碩士論文獲獎，依照活動辦法，獲選博士每名可獲3萬元獎學金、碩士每名可獲2萬元獎學金。另外，提醒對期貨與選擇權研究領域有興趣的研究生，期交所近日將公告「106學年度博碩士期貨與選擇權論文獎學金獎助活動」，延續培育期貨市場人才與強化衍生性商品市場發展之理念，有興趣的博碩士生明年不要錯過!