印度大型企業搶占茶飲店市場  現泡茶飲熱門趨勢

（台灣英文新聞／蔡佳穎 綜合外電報導）據點位於印度邦加羅爾的塔塔全球飲料集團(Tata Global Beverages)是全球第二大茶類製造商，上(10)月31日宣布將在邦加羅爾拓展茶飲店，分食印度民眾對茶飲店漸增的愛好。

美媒Quartz報導，該公司在聲明中提到印度人熱愛現泡茶，表示他們的新茶飲店品牌Tata Cha將「提供顧客最優質新鮮的茶飲」，未來也會在印度南方的城市新增三個據點，並根據營業狀況評估未來拓點路徑。

Tata Cha的展店時機剛好趕上茶飲店於印度迅速拓展之際，因為現今都市的印度年輕人擁有較充裕的可支配收入在茶飲上，使得如Chaayos和Chai Point等有外來投資的茶飲店，都已在各大城市迅速拓點。

第二次開發茶葉品牌

這是營業額計14億美元的TGB集團第二次在茶飲店的投資。2009年他們曾首度以小亭子的方式創辦Chai Unchai連鎖茶飲店，販售少數幾種商品，但因規模不夠、營收不善而在一年內倒閉。

TGB本來就有販售喜馬拉雅山品牌的礦泉水和Tata咖啡，如今加賣一杯50盧比的茶飲則被該公司定位為「提高茶飲受歡迎程度，也希望更吸引年輕消費族群」。依此策略，新店面預計占地1,200至1,400平方英尺，還會販賣印度烤肉串與蔬菜香米飯。

茶飲店的熱銷與謹慎考量

印度是全球最大的紅茶製造與消費商，近90%的家戶都會飲用紅茶，走出家庭，街邊攤販也都會販賣熱紅茶，價格介於5至15盧比，但很少有大型企業嘗試創辦連鎖茶飲店。印度特許經銷商Gaurav Marya表示，「印度的房地產價格很高，若要以低價格販售茶飲，就必須謹慎、且有效率平衡所有開銷與支出。」

過去五年，企業家如Chai Point的Amuleek Bijral和Chaayos的Nitin Saluja抓緊時機，把握了印度人逐漸成長的飲食習慣與胃口，特別是在邦加羅爾、德里、孟買和浦那。

這些連鎖店販售的茶飲價格從50到70盧比不等，搭配茶點如雞蛋麵包、餡餅、炒扁米飯或蛋糕，這些在店內使用的茶點，提供了很舒適的休息環境與氛圍，特別是在企業園區、機場、購物中心內的店面，更受顧客青睞。

隨著這些連鎖茶飲店的成功拓展，如Chai Point就開了超過90家店面，投資者的興趣也大增；2015年老虎環球基金(Tiger Global)就投資了總部位於新德里的Chaayos，更確認了這類茶飲店的商業模式。

同時，在販售包裝茶飲領域已有足夠資金與經驗的大型企業，也開始思考分食這塊大餅；如2015年據點於孟買的聯合利華印度企業，旗下茶葉品牌Brooke Bond和Red Label十分受歡迎，以此成功經驗也開設了精品茶飲店Taj Mahal Tea House。

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