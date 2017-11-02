魚板 竹輪 爆漿起司球 這些火鍋料到底是如何製成？

（台灣英文新聞／朱明珠 台北綜合報導）時序入冬，氣溫漸涼，又到了冬季吃火鍋的旺季，魚板、魚餃、爆漿起司球、甜不辣、竹輪、魚豆腐等是許多人吃火鍋必點的食材，但你可知它們都是魚漿加工食品嗎？為了提高民眾飲食的安全與知識，食藥署特別出面為大家解答。

加工食品主要有幾項目的，如：保存食物、提高嗜好性（風味更佳、外觀更好）、增加營養以及便利使用等。將原本的「魚肉」製成「魚漿加工食品（又稱水產煉製品）」，除了可以充分利用因體型太小，或是分切剩下的雜碎魚肉，也適合用來處理多刺、不適合整塊食用的魚類（如虱目魚）；另外還能提供與魚類截然不同食品口感。

魚漿加工食品的基本製作步驟包括：

（一） 採肉：從原料的魚擷取需要的魚肉部位。

（二） 漂洗：將取下的魚肉妥善漂洗、除去雜質。

（三） 擂潰：「加鹽擂潰」使鹽份溶解肌纖維裡的肌凝蛋白，產生彈性，並添加適合的調味料、蛋白質、澱粉、油脂以及其他添加物。

（四） 成形：低溫靜置一段時間或直接進行塑形。

（五） 加熱：烘烤、水煮、油炸、蒸煮等加熱方式使蛋白質變性凝固。

「Q 彈、充滿咬勁」的魚漿加工食品，是日常生活中常見且多變化的食品，例如：捏塑成球狀用水煮熟便是「魚丸」，塗在棒上烤熟就是「竹輪」，捏成板狀或棒狀後炸熟就是「甜不辣」，或是以食用色素加工後成為「蟹肉棒、魚板」等。

食藥署提醒，民眾選購魚漿加工食品時，應購買有明確標示之食品，並看清來源產地、原料種類等資訊，才是食品安全的根本之道。此外，即使製作過程經過烹煮，在室溫環境下，魚漿加工食品仍容易腐敗；所以選購魚漿加工食品時，要注意賣場是否存放在攝氏7 度以下的環境；購買回家後如果沒有立刻吃完，一定要放進冰箱冷藏或冷凍喔！