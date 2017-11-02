鼓勵戒菸 日企業給不抽菸員工六天年假 

（台灣英文新聞／ 黃慧瑜 綜合外電報導）為迎接2020東京奧運，帶給來自各國的選手及遊客對東京的好印象，日本政府近日推行吸菸管制相關法律，不少企業也陸續跟進，位於東京澀谷的市場營銷及廣告公司Piala為鼓勵職員戒菸，自九月開始給沒抽菸的員工一年多放6天年假。

公司發言人表示：「先前就有一名不抽菸的員工向公司反應，很多抽菸的員工經常會在固定休息以外的時間離開工作崗位去吞雲吐霧，造成一些工作上的困擾，對不抽菸的同事們也相當不公平，所以我們的CEO決定，要給不抽菸的員工額外六天假做為補償。」

公司發現，由於大樓全面禁菸，員工要抽菸就得到戶外吸菸區，而來回一次就需要花20分鐘的時間，等於是吸煙者比非吸煙者一個月下來多了一天的「休息時間，為了公平起見，決定給不抽菸員工多6天假。

自由報導，為了2020東京奧運，東京都知事小池百合子將推動在公共場所全面禁止吸菸，希望能在奧運前達成此目標，她向《日本經濟新聞》透露，她將提出禁止室內吸菸的法令給議會，該法令最快會在今年秋天表決。

日本的香菸銷售管制其實比鄰近國家更加寬鬆，包括中國跟南韓，而且價錢也相對的便宜，一包香菸約為日幣430元(約台幣120元)，而且也沒有強制規定菸草商得印上噁心的戒菸宣導圖片。

相比之下，在法國，平均每包香煙約為臺幣230元，在英國約為300元，而澳洲的菸價則是達到每包460元以上的價格。

今年春天，日本國會推動類似禁菸的法令遭到否決，致力於禁菸的一源遲遲無法讓更嚴格的法案通過，因為日本政府佔日本菸草公司三分之一股權，而販賣菸草在2015年為日本國庫貢獻了7億美元。

據日本國家通訊社《共通社》報導，連鎖超商Lawson總部實行全天禁煙，目標是在2016年至2018年期間降低公司職員抽菸人數的10％，Lawson的發言人表示，未來公司會持續推動更嚴格的禁菸管制。