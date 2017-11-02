政院慶富案調查報告列10大缺失  另馬英九任內恐涉慶富案

（台灣英文新聞／財經組 綜合報導）承攬海軍獵雷艦案的慶富造船公司，爆發嚴重財務問題及涉嫌詐貸案，行政院由副院長施俊吉召集的專案調查小組，進行19天調查後，今(2)日公布調查結果。

《聯合報》報導，​行政院副院長施俊吉證實，馬政府執政任內，總統府曾發函給行政院祕書長，該函檢附慶富致馬英九總統陳情信，敘明「所陳事項，請卓 處逕復，並副知本府。」

《聯合報》引述周刊日前披露，2015年8月25日，總統府收到慶富董事長陳慶男陳情信，一周後即行文給行政院，要求各部會「酌處知會本府」。當時包括金管會、國防部及經濟部都對聯貸持保留意見，但隔年2月聯貸案卻大逆轉。

施俊吉強調，報告中列入相關函內容，不代表專案小組認定有施壓，「整個行政調查，到此階段已得到許多卷證資料，完整性已足夠進一步的司法調查。」行政與司法調查有一定份際，應盡快移送司法單位，否則對現在的偵辦案件有洩密疑慮。

專案小組調查報告指，一銀董事長蔡慶年聲稱，辦理此聯貸案沒有受到任何壓力。但也有其他銀行表示，當時行政高層曾召開兩次會議，協調行庫出來主辦慶富聯貸案。

行政院慶富專案小組，決定將這些資料提供給檢調偵查，共同協助查明案情。

另外《自由》報導，調查報告認定國防部的採購有5大缺失，要求國防部深自檢討，施俊吉要求國防部就相關違失人員查辦呈報行政院。

此外，第一銀行聯貸過程也有五大疏失，第一金控事長蔡慶年撤職查辦，國防部與一銀相關人員全數移送法務部調查相關責任。

行政院下午由施俊吉等人召開記者會，政務委員羅秉成說明國防部採購的5大缺失，包括：

第一、國防部未確保慶富有相當財力足以承辦這項採購案，顯有缺失。

第二、國防部未確保慶富有辦理這項採購案的履約能力。

第三、國防部未究明原召集人與副召集人均缺席第2次評選委員會的原因，直接使出席委員互推新任召集人。

第四、國防部未進行價格協商程序，直接以抽籤決定最有利廠商。

第五、國防部就第2次評選委員會議，各委員的評分有不合理的異常情形，未予釐清處理。

報導指出，一銀方面辦理慶富205億元聯貸案，在徵信、授信與貸後管理上也有五大缺失，包含「沒有確實評估慶富的資金缺口及還款能力」、「沒有要求慶富提供增資計」、「沒有確實評估慶富的造艦履約能力，貸放後也沒有確實追蹤」、「沒有確認慶富的採購供應商是否依據國防部合約辦理」、「未查證相關交易的真實性就撥款」，並將第一金控事長蔡慶年撤職查辦。

今天下午3時的記者會，出席者還包括金管會主委顧立雄、財政部次長蘇建榮、法務部次長蔡碧仲、工程會副主委高福堯、經濟部次長龔明鑫。

聯合報報導，本案各聯貸債權銀行可能的損失高達 201億元，可見在軍事採購標準程序及銀行聯貸案件的徵信、授信暨洗錢防制上，都有極大的改進空間，行政院在這個案件上絕不護短。

調查報告指出，國防部大幅放寬投標廠商的財力資格，從招標標地預算金額的10分之1（35億2931萬元）降到2百分之1（1億7646萬元），慶富在投標時的資本額僅約5億元，與招標標的預算金額的10分之1相差7倍。

此外，報告說明，國防部沒有相當的配套措施，嚴格審查投標廠商的財力實際狀況，不僅如此，竟也容許慶富在投標時沒有提供最新財報，對採購案的財務評估已形成多重風險。

國防部過度放寬廠商財力資格，又未詳加把關，沒有確保慶富具有辦理該採購案的相當財力，實屬不當。

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