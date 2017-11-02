生活周遭的印表機 薰香 大理石 恐提高肺癌罹患率

（台灣英文新聞／朱明珠 台北綜合報導）每年11月為「世界肺癌月」，為響應及喚起國人對肺癌的關注，並建立正確的肺癌防治觀念，台灣癌症基金會呼籲國人自主定期肺部篩檢，以早期發現、提升治癒率。而台灣臨床腫瘤醫學會於前幾日除了發表肺癌新一代免疫療法讓肺癌患者免於化療副作用的不適外，也特別提出幾招撇步讓民眾遠離肺癌威脅。

台灣癌症基金會執行長暨萬芳醫院癌症中心主任賴基銘教授指出，台灣有將近七成肺癌患者發現時已是晚期。因肺癌初期無明顯症狀，患者多是因為腫瘤變大、癌細胞擴散引發不適才發現，然而肺癌若是早期發現早期治療，治癒機會非常大。肺癌晚期與早期的醫療支出也有所差異，相差了高達3.1倍，晚期肺癌治療無疑是政府健保及家庭沉重的經濟負擔，因此如何早期診斷、早期治療將是減少肺癌死亡率的重要關鍵。

賴執行長說，低劑量電腦斷層掃描（簡稱LDCT）為目前經過科學臨床試驗證實為有效之早期肺癌篩檢工具，美國國家肺癌篩檢臨床試驗研究群，針對高危險族群以X光檢查與低劑量電腦斷層掃描對肺癌的檢測相較，發現透過低劑量電腦斷層掃描檢查，可降低20%肺癌的死亡率。

所謂預防勝於治療，台灣臨床腫瘤醫學會理事長高尚志教授也提出幾點建議，希望帶領民眾遠離肺癌的威脅：

第1招：戒菸、避開二手、三手菸

根據諸多醫學研究顯示，香菸中四千多種有害物質，一個人每天抽十支菸，罹患肺癌機率是非吸菸人士的十倍，同時損傷全身所有器官，包括腦部、喉部、味覺、心臟、血管、胃部、肝臟、眼睛、骨骼，研究指出，吸菸會引致關節炎，每天吸食一包菸，將提高患病率達五十%。

二手菸因為燃燒不完全,其中的有害物質和致癌物質是一手菸的20倍,會對人體健康造成更大的傷害。吸菸後殘留在屋內表面的有害物質，俗稱三手菸，常會殘留屋內家具、窗簾或衣物表面，超細微粒的有害物質可能引發氣喘，會對胎兒肺部發展造成影響。

第2招：少接觸炒菜油煙

許多婦女炒菜時，很習慣將油鍋中的油加熱到冒煙後，再放入大蒜、青蔥爆香，作用為提香，正因油脂加熱超過發煙點之後，會出現氧化、劣化的變質，若油脂又重覆回鍋油炸，會產生大量自由基及聚合物質，提高致癌疑慮。

第3招：.少接觸拜拜用香的煙

香的品質良莠不齊，優良的香是用中藥、檀香、沉香製造，味道很沉，不會太香或刺鼻，劣質的香，是由工業原料混合製造，多含人工香精、滑石粉多含化學香料、化學膠粘劑，點燃之後，會影響呼吸道的順暢，出現頭暈、噁心、過敏的不舒服。

第4招：謹慎選用大理石及石棉的裝潢

大理石、花崗石這類石材中有少部份具幅射及氡氣放射氣體，是傷害性的有毒氣體，會提高罹患肺癌機率。石棉瓦會產生石棉纖維，一旦吸入肺中，常會引發肺癌。

第5招：勿在空氣不流通的地方使用影印機、列表機

影印機、列表機已是工作場所很普遍的辦公設備，當一張張的紙張從列表機及影印機送出時，同時也送出了對人體有害的碳粉、臭氧、聚苯乙烯懸浮粒子，吸多了對身體有害，甚至會提高肺癌的風險。

第6招：不要吃來路不明的中藥

中藥與提高肺癌發生率之間有什麼關聯？依專家的研究顯示與中藥所含的砷,鎘、鉛、汞重金屬有關，尤其是砷含量過量時，易引起肺癌。

第7招：不要太愛點薰香與驅蚊蟲的蚊香

對很多人來說，薰香與蚊香截然不同，前者是花精氛香，有放鬆作用，後者為驅蚊用品，趕走惱人的蚊子，兩者都是提高罹患肺癌的危險因子，有研究指出，每周點蚊香三次，一年當中使用五個月，罹患肺腺癌的風險是沒有使用蚊香者的三.八倍，若為抽煙族群，會提高十三倍，加熱過後的精油一樣會出現致癌物危害呼吸系統。

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