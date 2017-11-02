台北喜來登-辰園【金鵝御宴】11/3起，一鵝四吃．極上饗宴

「曲項向天歌，白毛浮綠水，紅掌撥清波。」自古吟詠極品美鵝的風姿綽約，令人流連不已的品鵝雅興。11月3日(五)起台北喜來登辰園粵菜行政主廚姚嘉雄與燒臘主廚楊華廣，融合創意巧思推出【金鵝御宴】，雙廚聯手邀您領略一鵝四吃的絕妙精髓，細品特製燒鵝的獨特口感及出眾美味：第一吃「廣式片皮鵝」、第二吃「脆皮燒鵝腿」、第三吃「蘋果鵝鬆佐蘿蔓葉」與第四吃「酸菜野菌鵝肉湯」，每套TWD4,800+10%，讓您玩味廣式燒鵝的薄脆與嫩香，一道道佳餚在舌尖奏起華美樂章，奢華幸福感油然而生。
星級傳承獨門秘方 皮脆肉嫩驚豔滋味
擁有三十餘年廚藝經驗的辰園燒臘主廚楊華廣，曾任職於榮獲米其林一星殊榮的香港鏞記，憑藉其爐火純青的燒臘手藝，每每推出令人驚艷的口碑料理，吸引國內外饕客前來朝聖。【金鵝御宴】嚴選來自雲林的肥鵝，肉質甘美彈潤、脂肪豐腴飽滿，因飼養於氣候和煦怡人的中南部，故其表皮飽水量較低，是爐烤出皮薄脆口燒鵝的關鍵秘訣。承襲米其林星級手藝，輔以主廚研發的獨門填料，將肥美鵝隻以自製調配的中藥粉、廣式醬料、高梁酒、紹興酒、蠔油、酸梅等超過二十種以上的獨家秘方，填入鵝肚後將表皮縫合，川燙使鵝皮緊縮，並於表層反覆淋上麥芽糖與醋調成的汁水，待自然風乾後放入掛爐以高溫耗時燒烤；不論鵝肉及鵝骨皆飽滿吸收醃料的鹹香，先是品嚐香酥鵝皮在唇齒間喀滋作響，柔嫩肉香緊接著化於舌尖，令人吮指回味、魂牽夢縈的絕世饗宴！
依照鵝隻各部位的肉質特色，變化出一鵝四吃的極樂美宴：第一吃「廣式片皮鵝」，主廚以俐落純熟刀法，取肥厚腹部片成口感薄脆帶皮、油脂滑口的片鵝，搭配手工捍製的全麥麵皮與蔥段、黃瓜及甜麵醬一起品嚐，爐燒鵝皮的焦香伴隨麵皮清香，爽脆黃瓜及蔥段盪漾唇齒更顯鮮脆，層層包裹的鵝汁精華瞬間在口中綻放；第二吃「脆皮燒鵝腿」，取全鵝中最有嚼勁的腿肉部位，佐搭主廚特調的鳯梨梅子醬，酸甜滋味巧妙提點鵝肉的鹹香多汁，肉香回甘不膩口，風味獨具迷人魅力！
收放自如準控火候 演繹絕美燒鵝樂章
深耕於料理界超過四十五年的辰園粵菜行政主廚姚嘉雄，堅持保留食材原味與鮮味，致力傳承粵菜料理經典，更注入創新思維讓傳統粵菜呈現出新一代的絕華風貌。富含優質蛋白質的鵝肉，肉質軟嫩易消化、性平味甘，上至鵝腦，下至鵝掌皆能入菜。主廚將美鵝精髓再度昇華，展現多重料理面貌。第三吃「蘋果鵝鬆佐蘿蔓葉」，鵝胸丁與蘋果、筍子、荸薺、冬菇等大火快炒、搭上脆口的油條與爆米香，以新鮮蘿蔓葉飽裹著豐富餡料，迷人肉香中巧妙散發清甜果香，彼此交融出爽脆不膩的新口感；第四吃「酸菜野菌鵝肉湯」，將燒鵝骨剁成小塊，與酸菜及野菌以小火燉至湯頭呈現乳白色，再加入豆腐一起熬煮，除了鵝湯自身的香濃醇厚，也帶著酸菜特有的酸香滋味，湯鮮味美溫暖脾胃，以雙廚巧思烹調演繹完勝舌尖的極上美味，詠出金鵝的香潤滋味，譜出皮脆肉嫩的絕妙口感，奏出鵝之饗宴的精彩與澎湃！