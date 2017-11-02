台北喜來登-辰園【金鵝御宴】11/3起，一鵝四吃．極上饗宴

「曲項向天歌，白毛浮綠水，紅掌撥清波。」自古吟詠極品美鵝的風姿綽約，令人流連不已的品鵝雅興。 11 月 3 日 ( 五 ) 起台北喜來登辰園粵菜行政主廚姚嘉雄與燒臘主廚楊華廣，融合創意巧思推出【金鵝御宴】 ，雙廚聯手邀您領略一鵝四吃的絕妙精髓，細品特製燒鵝的獨特口感及出眾美味： 第一吃「廣式片皮鵝」、第二吃「脆皮燒鵝腿」、第三吃「蘋果鵝鬆佐蘿蔓葉」與第四吃「酸菜野菌鵝肉湯」，每套 TWD4,800+10% ，讓您玩味廣式燒鵝的薄脆與嫩香，一道道佳餚在舌尖奏起華美樂章，奢華幸福感油然而生。

星級傳承獨門秘方 皮脆肉嫩驚豔滋味

擁有三十餘年廚藝經驗的辰園燒臘主廚楊華廣，曾任職於榮獲米其林一星殊榮的香港鏞記，憑藉其爐火純青的燒臘手藝，每每推出令人驚艷的口碑料理，吸引國內外饕客前來朝聖。【金鵝御宴】嚴選來自雲林的肥鵝，肉質甘美彈潤、脂肪豐腴飽滿，因飼養於氣候和煦怡人的中南部，故其表皮飽水量較低，是爐烤出皮薄脆口燒鵝的關鍵秘訣。承襲米其林星級手藝，輔以主廚研發的獨門填料，將肥美鵝隻以自製調配的中藥粉、廣式醬料、高梁酒、紹興酒、蠔油、酸梅等超過二十種以上的獨家秘方，填入鵝肚後將表皮縫合，川燙使鵝皮緊縮，並於表層反覆淋上麥芽糖與醋調成的汁水，待自然風乾後放入掛爐以高溫耗時燒烤；不論鵝肉及鵝骨皆飽滿吸收醃料的鹹香，先是品嚐香酥鵝皮在唇齒間喀滋作響，柔嫩肉香緊接著化於舌尖，令人吮指回味、魂牽夢縈的絕世饗宴！

依照鵝隻各部位的肉質特色，變化出一鵝四吃的極樂美宴： 第一吃「廣式片皮鵝」 ，主廚以俐落純熟刀法，取肥厚腹部片成口感薄脆帶皮、油脂滑口的片鵝，搭配手工捍製的全麥麵皮與蔥段、黃瓜及甜麵醬一起品嚐，爐燒鵝皮的焦香伴隨麵皮清香，爽脆黃瓜及蔥段盪漾唇齒更顯鮮脆，層層包裹的鵝汁精華瞬間在口中綻放； 第二吃「脆皮燒鵝腿」 ，取全鵝中最有嚼勁的腿肉部位，佐搭主廚特調的鳯梨梅子醬，酸甜滋味巧妙提點鵝肉的鹹香多汁，肉香回甘不膩口，風味獨具迷人魅力！

收放自如準控火候 演繹絕美燒鵝樂章