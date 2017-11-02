美麗信花園酒店「歲末感恩˙火雞耶誕獻禮」早鳥預購開跑

秋意氛圍日漸濃厚，美麗信花園酒店歡慶一年一度的感恩節及將要到來的耶誕佳節，特別推出團聚幸福美味的「歲末感恩火雞耶誕組」，提前預購火雞耶誕組另享有早鳥專案價9折優惠，敬邀嘉賓感受感恩節帶來的團聚歡愉的食尚氛圍，也藉此歲末時節與親友分享喜悅。

美麗信花園酒店自10月16日起至12月22日止，推出外帶「歲末感恩˙火雞耶誕組」，內容計有：香料燒烤火雞(4.5公斤±10%)、鳳梨蘋果醬、特調肉汁醬、奶油胡椒紅酒醬、耶誕水果麵包(1入)、肉桂焦糖蘋果派(1入)、口袋餅(6入)、培根迷你甘藍菜(1包)，每組售價NT$2,980，11月20日前預購付款可享9折優惠！美麗信以經典傳承的美味攻占嘉賓味蕾，讓您免去調味與加熱的步驟，主廚更依照您取貨時間現場烤製火雞佳餚，取貨後即刻愜意歡享飄香的幸福美味，在溫馨熱鬧的感恩節歡聚時刻或是年底聖誕的派對上，更能引起味蕾熱情共鳴。

此外，美麗信還提供單品加購選擇，邀您以最經濟實惠的價格歡享美味迎接感恩耶誕；「耶誕水果麵包」(每份NT$90)，師傅手作的新鮮麵包，香氣十足充滿嚼勁，麵包內加入豐富的新鮮柑橘果丁，酸酸甜甜的迷人果香，增添麵包多層次口感。

另外，「肉桂焦糖蘋果派」，主廚熬煮的蘋果內餡，再佐以焦糖與肉桂粉調味，創造出極致美味，吃進嘴裡滿口濃郁的酸甜果香及軟中帶脆的蘋果口感，搭配上外層酥脆金黃的塔皮，一入口就讓人無條件愛上。另可加購「西班牙精選紅酒」，讓閃爍著紅寶石色澤的紅酒在感恩節更添浪漫氛圍，輕啜一口感受那滑順口感和香醇單寧，讓人永遠不嫌膩。

歡慶感恩節或是共度溫馨聖誕夜，不論是香料燒烤火雞或是款款精緻單品，美麗信敬邀嘉賓歡享不一樣的佳節慶賀，一同捕捉最感動的歡聚記憶時刻！豐腴燒烤火雞佳餚，精緻外帶送禮大方，或是與摯親好友一同狂歡共享，每一刻都將在美食的簇擁下沉浸於暖暖的感動中，活動詳情及訂購電洽：﹙02﹚8772-8800分機2311。