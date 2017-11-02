2017ATTA台南大員皇冠假日酒店 住宿券下殺34折

2017年九月正式開幕的台南大員皇冠假日酒店，成為國旅客到南部旅遊的新選擇，趕搭年底前最後一波旅展，2017年ATTA台中國際旅展將於11/10-11/13烏日會展中心登場，線上也同步開賣雙人住宿原價NT$12,320，優惠住宿券只要NT$4,200 (含2客早餐)，折扣下殺34折。

台南安平地區第一個全新打造興建的五星級國際連鎖酒店品牌「台南大員皇冠假日酒店」，已於2017年9月全新開幕，擁有231間舒適客房、家庭房及套房，12坪至55坪的空間，寬敞舒適，採現代時尚設計的風格，精選英國皇室認證御用的斯林百蘭名床、多款安睡之選枕頭、USB充電插座、50吋電視，與乾濕分離的衛浴設備，搭配義大利貝佳斯SPA美膚名牌的沐浴用品，都能讓盡情享受放假的悠閒時光。搶攻2017年ATTA台中國際旅展商機，11/10-11/13旅展與線上同步推出獨享優惠住宿券，平日雙人雅緻客房原價NT$12,320，旅展優惠住宿券只要NT$4,200，含自助式早餐2客，折扣高達34折。

台南大員皇冠假日酒店擁有得天獨厚的絕佳位置，坐落在鹽水溪出海口南岸，緊鄰13公頃的湖濱水鳥公園、正對著海陸域總面積達39,310公頃的台江國家公園，坐擁無敵海景與生態綠廊，不僅生態資源豐富之外，安平夕照第一美景近在咫尺。為了方便旅客暢遊安平，酒店也準備了成人與兒童專用自行車，供房客免費租借。不論在清晨延著鹽水溪堤防自行車道，享受大口深呼吸的芬多精滋養，午後前往安平樹屋或是安平古堡，來一趟歷史懷舊古都尋禮，最後在傍晚微風徐徐，前往觀夕平台或是四草橋下，觀賞臺灣八景之一「夕照美景」，讓一整天的安平之旅留下滿滿的回憶。酒店地下停車場更是貼心設有4座Tesla特斯拉超級充電站，充電20分鐘就可以跑200公里，讓旅程方便又省時。

台南大員皇冠假日酒店距離台南機場、台南火車站、高鐵台南站，只需要20至40分鐘車程。佔地面積約1.5萬平方公尺(4,500多坪)，酒店建築巧妙融合了現代時尚元素與在地文化精神之特色，無論是度假休閒、商務會議都將是您心儀之選。酒店3樓設有休閒中心，提供健身房、瑜珈教室、室內恆溫游泳池和男女三溫暖，讓您的身心得到全方位的調適與舒展。另設有兒童戲水池、兒童專屬的遊戲天地，多樣化的遊樂設施，讓您的寶貝們可以盡情嬉戲，享受親子互動的美好時光。即刻預訂06-391-1858，地址：台南市安平區州平路289號。