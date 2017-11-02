二手玩具也能做公益 新竹豐邑喜來登用樂高積木為新竹增色

玩玩具也能做公益！？還記得那一塊一塊色彩繽紛的樂高積木嗎？今 年聖誕，「新竹豐邑喜來登大飯店」將舉辦「增色新竹Fix Hsinchu In Colors」公益活動，募集樂高二手磚，用於 修補新竹縣六家國小、十興國小及竹北市文化公園等處的缺損。

新竹豐邑喜來登「增色新竹Fix Hsinchu In Colors」 公益活動的第一階段為「募集二手磚˙賦予積木新生命」，自10月 23日起至12月31日止邀請民眾捐出家中的二手樂高積木，賦予 二手磚新生命，募集而來的磚塊將用於修補新竹縣六家國小、十興國 小及竹北市文化公園的缺損。活動除邀 請台灣第一位「樂高認證大師」──黃彥智先生及樂高專業團隊一同 參與外，期間亦為民眾舉辦「聖誕樹打造」、「樂高創作大賽」及「 樂高講座」等系列活動，並預計於2018年第一季開始三個地點的 修補活動。

為了讓活動及修補計畫得以實行，飯店與「新竹縣政府」及「竹北市 公所」合作選定修補地點，亦邀請台灣第一位「樂高認證大師」── 黃彥智先生和「宅媽科學玩具趣味館」做為樂高指導顧問。 黃彥智先生不僅是中醫師，還是樂高蒐藏玩家，靠著自身的熱情獲得 了樂高官方所認證的「樂高認證大師」稱號，也是全球17位認證大 師中唯一的台灣之光；「宅媽科學玩具趣味館」 則具有優秀師資及教學經驗，亦會定時至偏鄉小學舉辦樂高教學活動 。

「新竹豐邑喜來登大飯店」舉辦公益聖誕活動至今已邁入第七年，今 年跳脫過往公益活動少數受益的方式，希望讓全民能一同身兼「捐贈 者」與「受贈者」的角色，期待將更多資源回饋給地方，讓新竹地區 的每個角落綻放繽紛。更多活動內容與資訊請上官網查詢(http s://goo.gl/NrHmzQ)或洽新竹豐邑喜來登大飯店 03 620 6000。

民眾可親自至飯店1F大廳投入募集箱 或以郵件方式寄至「新竹豐邑喜來登大飯店」。募集二手磚活動詳情 請洽飯店官網 (https://goo.gl/6NJ3bw)。