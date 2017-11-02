二手玩具也能做公益 新竹豐邑喜來登用樂高積木為新竹增色

玩玩具也能做公益！？還記得那一塊一塊色彩繽紛的樂高積木嗎？今年聖誕，「新竹豐邑喜來登大飯店」將舉辦「增色新竹Fix Hsinchu In Colors」公益活動，募集樂高二手磚，用於修補新竹縣六家國小、十興國小及竹北市文化公園等處的缺損。
新竹豐邑喜來登「增色新竹Fix Hsinchu In Colors」 公益活動的第一階段為「募集二手磚˙賦予積木新生命」，自10月23日起至12月31日止邀請民眾捐出家中的二手樂高積木，賦予二手磚新生命，募集而來的磚塊將用於修補新竹縣六家國小、十興國小及竹北市文化公園的缺損。活動除邀請台灣第一位「樂高認證大師」──黃彥智先生及樂高專業團隊一同參與外，期間亦為民眾舉辦「聖誕樹打造」、「樂高創作大賽」及「樂高講座」等系列活動，並預計於2018年第一季開始三個地點的修補活動。
為了讓活動及修補計畫得以實行，飯店與「新竹縣政府」及「竹北市公所」合作選定修補地點，亦邀請台灣第一位「樂高認證大師」──黃彥智先生和「宅媽科學玩具趣味館」做為樂高指導顧問。黃彥智先生不僅是中醫師，還是樂高蒐藏玩家，靠著自身的熱情獲得了樂高官方所認證的「樂高認證大師」稱號，也是全球17位認證大師中唯一的台灣之光；「宅媽科學玩具趣味館」則具有優秀師資及教學經驗，亦會定時至偏鄉小學舉辦樂高教學活動。
「新竹豐邑喜來登大飯店」舉辦公益聖誕活動至今已邁入第七年，今年跳脫過往公益活動少數受益的方式，希望讓全民能一同身兼「捐贈者」與「受贈者」的角色，期待將更多資源回饋給地方，讓新竹地區的每個角落綻放繽紛。更多活動內容與資訊請上官網查詢(https://goo.gl/NrHmzQ)或洽新竹豐邑喜來登大飯店03 620 6000。
民眾可親自至飯店1F大廳投入募集箱或以郵件方式寄至「新竹豐邑喜來登大飯店」。募集二手磚活動詳情請洽飯店官網 (https://goo.gl/6NJ3bw)。