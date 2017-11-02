文華精品『但馬家涮涮鍋二館』10/31正式開幕

『但馬家涮涮鍋』本館自去（2016）年十月於文華精品五樓開幕後，優質食材與特製湯底、精緻鍋物結合細膩和食、貼心侍食服務與氣勢非凡的空間，讓『但馬家涮涮鍋』成為一位難求的精品鍋物代名詞！為了讓更多饕客得以享用美味，林命群董事長耗資數千萬於文華精品三樓打造但馬家涮涮鍋二館，10月31日正式開幕，同樣注入日本職人精神，賦予鍋物細膩精緻的料理深度，並延續對食材及服務品質的堅持與整體設計風格。

但馬家涮涮鍋二館的視覺焦點為耗資百萬訂製，兼具華麗視覺與實用的『藍海光鮮百寶箱』，講究原生水質與溫度保有珍貴食材新鮮活力，客人可直接挑選海鮮交由廚師處理，讓鮮活滋味直接躍然入鍋。除現撈活海鮮之外，涮涮鍋表現度最佳的牛肉更是由日本專屬肉品供應商「但馬屋」於產地挑選最好的日本和牛直送供應。但馬家涮涮鍋秉持日本職人尊重食材的嚴謹態度，從蔬菜盤、肉品到海鮮無一不講究精選，滿足消費者挑剔的味蕾，也形塑了精品涮涮鍋之典範。

看似簡單的日式涮涮鍋，首重食材品質與鮮度，但馬家涮涮鍋自本館即堅持選用鮮活海鮮，約八成為日本生食級海鮮，開幕期間正值秋蟹最肥美之際，除了花蟹、大沙公、黃金蟹之外，更不乏日本三大名蟹毛蟹、松葉蟹、鱈場蟹，其他另有與台灣漁船合作供應的當日現釣漁獲及澎湖直送海鮮。但馬家涮涮鍋二館進階設置『藍海光鮮百寶箱』，匯集不同海域的海洋珍饈，將各種姿態色彩的海鮮嵌入壁面，猶如3D海洋動畫般讓客人觀賞當日海鮮種類，靛藍海水折射出瀲灩光芒，湛藍夢幻的空間，令人彷彿置身海洋百寶箱中，與海鮮零距離接觸，身歷其境感受魚蟹蝦貝的鮮度與生命力。更可現場挑選由師傅現撈處理，讓客人零時差食得最鮮美滋味。

講究一切細節與美感的林命群董事長，特別耗資百萬設計訂製兼具觀賞與養殖功能的水族箱，走道側使用整片無接縫玻璃，以及滿水位無水線設計，取代傳統水族箱裸露水面水線的雜亂，並採用奈米科技濾材，以活性碳、珊瑚石、白棉等硝化活菌培養豐富好菌，保持水質清澈，既美觀又清潔。

為了維持海鮮最佳鮮度，但馬家涮涮鍋二館特別撈取台灣東北角海水，靜置後過濾雜質，每日檢測水中鹽度值，確保海水質量與密度平衡，缸內以每分鐘上萬顆的細微氣泡增氧循環，確保珍貴海鮮居住養殖在健康環境中。不同海鮮生長環境不一，故水族箱會依不同溫度及水質區分養殖各式海鮮，如毛蟹、鱈場蟹、松葉蟹、黃金蟹等適合攝氏5度環境；鮑魚、花蟹、龍蝦類、海戰車、象拔蚌等則適合攝氏16度海水；活魚類如黑毛、青衣、龍虎斑等，則適合攝氏23度，以最接近原生環境的溫度，保有海鮮的活力與新鮮。

涮涮鍋是表現和牛美味的最佳方式之一，輕涮數下讓肉質成為誘人粉紅，香氣亦在此時充分釋放，豐富油花讓口感滑潤甘甜、入口欲化，高湯及蔬菜亦吸收了和牛甘美肉汁，加上最後的雜炊，可三度感受和牛美味。

『但馬屋』為但馬家涮涮鍋專屬肉品供應商，不但有專人於產地代為挑選品質最好的日本和牛，取得第一手貨源供應但馬家涮涮鍋，日方更會派遣專業職人來台指導肉品知識。經測試，油花分佈豐富均勻的肋眼部位0.3公分薄切於涮涮鍋表現度最佳，輕涮3~5秒待肉質粉嫩即可，品味其入口欲化的柔嫩口感與自然甘美肉香，腴美而不肥膩，食畢口中餘香繚繞，無論品嚐原味、或輕灑玫瑰鹽、沾水果醋或胡麻醬，各有不同風味感受，單點NT$3800，套餐NT$4600。