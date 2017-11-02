台水公司 亞洲自來水事業人力資源發展網絡會議

（台灣英文新聞／財經組綜合報導）為使亞洲自來水事業間在人力資源發展上，能有經驗交流、知識分享的機會，今年由台水公司主辦第10屆亞洲自來水事業人力資源發展網絡會議，會議自106年11月1日至11月3日為期3天，計有日韓泰蒙等相關業務專家共40人參加。

第1屆亞洲自來水事業人力資源發展網絡會議是由日本東京都水道局於2008年發起舉辦，期能藉此平台提升亞洲自來水事業整體之技術層次。

今年由台水公司主辦第10屆亞洲自來水事業人力資源發展網絡會議，會議自106年11月1日至11月3日為期3天，計有日本東京都水道局、韓國首爾市水務局、泰國都會水務局、蒙古水資源研究中心、臺北自來水事業處及台水公司相關業務專家共40人參加，就年度會議主題：水質監測確保民眾健康與人力資源發展、運用資訊科技強化供水管理及人力資源發展，發表6篇報告進行交流。

除了專業知識交流，台水公司也精心安排參訪鯉魚潭水庫、鯉魚潭給水廠及國定古蹟台南水道，並向來自國外貴賓專家展示台水公司管線檢漏技術及檢漏人才的培訓方式。藉此國際性會議，彼此互相分享與學習亞洲各自來水事業對於水質管理、人才培育及自來水技術研發之經驗，以提升自來水事業人力資源發展、供水穩定及水質安全。