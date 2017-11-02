蔡英文索羅門國會演說 提南島文化交流

（台灣英文新聞 鄧佩儒 荷尼阿拉報導）儘管索羅門國會因內閣提總理不信任案而暫時休會，2日因蔡英文總統的參訪，索國依舊舉行臨時會，而蔡總統在演講時則提及兩國南島語系民族間的交流。

會議僅進行約莫三十分鐘即散會，索國前總理馬朗嘉（Manasseh Maelanga）在會後接受台灣媒體訪問時表示，今日的會議是由於蔡總統的到來而舉行，議員們的參與都是為了要聽蔡總統發表演說。

被問及索國政治紛擾對台索外交邦誼可能的影響，馬朗嘉指出台索間已有很長久的外交關係，不論是什麼內閣政府都會將這段關係視為第一優先。

馬朗嘉最後表示「我認爲下週一，我國即使有新的內閣政府成立，台索的外交關係都將維持不變。」

索國總理索本嘉已將不信任案議程延後至下週一舉行。

而在國會演說期間，蔡總統則提及兩國間的南島語系淵源。

蔡總統說，世居台灣東部的阿美族人、台東大學的學者，以及當地的文化工作者試圖要重建早期族人已用的古帆船Fayan時，卻因為歷史文件資料的不足，而面臨困難。所幸在索羅門群島陶馬科島（Taumako）帆船專家的協助下，最終得以順利重建Fayan古帆船。

南島語系為世界第二大語系，涵蓋超過1,200種語言，且分佈極廣，東至智利復活節島，西至馬達加斯加；最南端觸及紐西蘭，最北端則是台灣。

目前語言學研究多半認為，南島語系的源頭來自台灣，因為在十個語言分支中，台灣本島原住民族即佔了九支，是多樣性最高的地方。

除此之外，蔡總統還指出，為了在氣候變遷議題上加強合作，台索剛剛簽署了「氣象合作瞭解備忘錄」，將有助於強化雙邊氣象技術的合作，監控氣候變遷的趨勢。

蔡總統是繼前總統陳水扁與馬英九在2005及2010年後第三位在索羅門國會發表演說的台灣總統。在離開議會廳前，蔡總統還依序和每位議員握手致意。