蚊子工業園區9成空蕩蕩　81億造矽谷　廠商卻不來

（台灣英文新聞／生活組 綜合報導）經濟部工業局稱，全國閒置工業區土地僅747公頃，但有記者實際查訪發現，若加上科技部管轄的科學園區184.2公頃，總閒置面積將近1000公頃。

《蘋果》記者實際走訪各地，發現蚊子工業區離譜的情況比想像中更驚人。像南投縣中台灣創新園區，過半區域空蕩蕩；而宜蘭科學園區更有9成都是空地。

中台灣新創園區示意圖。翻攝官網

《蘋果》報導稱若開車前往彰濱工業區，筆直的道路看不到盡頭。路的兩旁雖有不少工廠，但仍有許多大面積的土地雜草叢生。

彰濱工業區這片3千多公頃的工業區，已持續開發逾30年。《蘋果》引述彰濱工業區管理局主任邱慶智說，目前有6％、約200公頃土地閒置，面對買地卻不蓋廠的業者，政府祭出的是加收5倍公共設施維護費。但對業者來說，這僅是多幾萬元的支出，相對土地增值的利益，根本是九牛一毛。

圖為屏南工業區廠商之一。翻攝屏東縣潮州鎮就業網臉書

而位於屏東的屏南工業區，還有一塊閒置長達10年，近29公頃的土地，其面積相當於14個台北小巨蛋。迄今名列全台10大閒置工業土地之首多年。

至於科技部費時12年打造的宜蘭科學園區，現場空地卻多到讓人以為是宜蘭運動公園。

《蘋果》指出，宜科總面積約70公頃、開發預算約81億元，但目前閒置率竟高達95%。 狹長的園區廠商寥寥無幾，映入眼簾的只有除草工人跟漫步草叢的水鳥，當地民代不禁砲轟：「根本花錢養蚊子！」

圖為宜蘭科學園區設計圖。翻攝官網

《蘋果》引述宜蘭市民代康思源說，宜科宣稱要導入數位內容、通訊服務及研發產業，擘劃出一幅東方矽谷願景；但園區落成後，卻因生活機能不盡理想，幾乎沒有相關廠商進駐，「交通規劃非常不便，要怎麼跟南港軟體園區競爭？」

康思源感嘆，宜蘭薪資偏低，不易吸納人才，「連我自己回宜蘭工作，薪水馬上掉1、2萬元，誰還願意回來？」

「宜蘭縣環境保護聯盟」常務理事孫博萮建議，宜科可以發展綠能，並適度放寬不得量產的限制，增加廠商進駐意願。

宜科的主管機關，是新竹科學園區管理局，竹科副局長許增如解釋，宜科跟南港科學園區最大不同，在於租地價格的差異。

他說，像南港的租金偏高，適合資本實力雄厚的國際大廠，例如Google、Facebook，至於宜科租金則相對便宜，「宜科才剛開始招商2年，接下來陸續會有8家廠商進駐，未來宜科將發展成資訊產業的重鎮。」

根據經濟部工業局與監察院報告，全台22縣市蚊子工業區閒置地最多的地區，以面積大小來看，前三名依序是台南市、屏東縣與彰化縣。

而全台十大閒置工業土地所在的地區如下(括號內為土地所有人與閒置時間)

一、屏東屏南工業區 28.9公頃 (燁輝，11年)

二、雲林科學工業區 20.1公頃 (中國人造纖維，10年)

三、宜蘭利澤工業區 19.2公頃 (中華電線電纜，20年)

四、花蓮美崙工業區 15.3公頃 (榮民工程，14年)

五、苗栗口過港段工業用地 14.2公頃 (東和鋼鐵，14年)

六、新竹大旱工業用地 10.4公頃 (美達工業，23年)

七、台南市南科園區 8.5公頃 (聯奇開發，11年)

八、桃園科技工業區 8.1公頃 (泛亞科，10年)

九、桃園科技工業區 6.1公頃 (華亞科，10年)

十、彰濱工業區 5.3公頃 (億昇倉儲，6年)

翻攝宜蘭環保聯盟臉書

​延伸閱讀

​警政署花5億建置手機監控APP 立委批如警察國家把全民當犯人

經濟成長穩定 美國聯準會維持利率不變

中國大媽徒手攀長城震驚日網友 中媒反駁又遭打臉