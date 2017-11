今昔對照太巧合  連恩尼遜《推倒白宮的男人》試映會引爆熱議

在近期「通俄門」案取得突破性進展,川普面臨下台危機的當下,一部影史首度以FBI內部視角探討「水門案」的電影《推倒白宮的男人》(Mark Felt: The Man Who Brought Down the White House)片中精采的政治角力隨即引爆各界熱議,觀眾紛紛從不同角度去解構這部描寫美國憲政史上最大醜聞的電影,更直呼近期沸沸揚揚的「通俄門」案,根本就是本片「水門案」的翻版。

就在《推倒白宮的男人》上映前,前FBI局長穆勒(Robert Mueller)針對美國總統川普與俄羅斯共謀干預美國大選的「通俄門」調查,發佈了首批起訴名單,川普前競選經理被正式起訴。截至目前,已有一人認罪,承認調查時對FBI幹員說謊,沒有告知與俄羅斯中間人聯繫的真相。多數媒體認為「通俄門」的調查結果,將引爆美國憲政危機,很可能直接導致川普總統下台。這就和「水門案」的政治情節幾乎如出一轍,竟在45年後的今天重新上演。而這驚人的巧合,也讓來參與試映會的觀眾,深刻感受到歷史脈動。

完美詮釋「深喉嚨」 連恩尼遜《推倒白宮的男人》演技再創巔峰

《推倒白宮的男人》根據「深喉嚨」馬克費爾特(Mark Felt)的自傳改編,由「地表最強老爸」連恩尼遜(Liam Neeson)詮釋這位揭露弊案、扳倒總統的吹哨人。

電影真實還原「水門案」、描寫FBI副局長馬克費爾特為了對抗一手遮天、試圖掩埋真相的白宮高層,不惜向媒體洩密,即使賭上自己的職業生涯,也要捍衛正義,最終導致當時的美國總統尼克森(Richard Milhous Nixon)引咎下台。值得一提的是,本片並沒有把費爾特描寫成完美英雄,而是站在客觀角度,描寫費爾特的許多面向,並透過連恩尼遜的精彩演繹,將這位推動歷史的男人,真實呈現在觀眾面前。

這部由金獎名導雷利史考特(Ridley Scott)與兩屆奧斯卡影帝湯姆漢克斯(Tom Hanks)聯合監製、「地表最強老爸」連恩尼遜領銜主演的電影《推倒白宮的男人》,即將在11月10日於台灣震撼上映!本片劇情描述美國前聯邦調查局副局長馬克費爾特(連恩尼遜飾演),在20世紀最大宗的政治醜聞「水門案」當中,以「深喉嚨」這個假名,向《華盛頓郵報》記者洩漏對尼克森總統的不利情報,最終導致尼克森請辭下台,並在美國憲政史上留下一個難以抹滅的汙點。究竟為什麼這位把一生都奉獻給聯邦調查局的男人,不惜賭上職業生涯、家庭幸福,甚至自己的人身安全,也要揭露這些秘密呢?