新加坡科技公司在倫敦推出「雷蛇」智能電競手機

（台灣英文新聞／科技組 綜合外電報導）​新加坡科電玩科技公司雷蛇 (Razer)在今日凌晨在英國倫敦正式推出一台智能手機Razer Phone。這台手機具有強大的遊戲和娛樂功能，非常適合愛玩電玩的玩家。

Razer Phone植入晶片高通驍龍S835處理器，且擁有超大的8GB內存，搭配64GB的儲存容量。這使得內存跟蘋果的MacBook Pro一樣，大大提升了遊戲處理能力。

新手機還裝備了5.72英吋的IGZO LCD屏幕，也有全球首款配備120Hz UltraMotion顯示屏，讓畫面顯示更加順暢清晰。

科技電玩公司雷蛇在上市前已收購的影音系統設備公司THX Ltd.所認證的24位元數碼類比轉換器，以及杜比揚聲器，其USB-C適配器也獲得THX音效技術認證。此外，機身的背面配置了兩個12MP畫素攝像頭，一個是F。75光圈的廣角鏡頭，另一個則是F2.6光圈的廣角鏡頭。

雷蛇創辦人兼行政總裁陳民亮在發佈會時表示，雷蛇之後將著重發展影院及音樂相關業務。多年以來雷蛇一直期望生產一部針對電競玩家而設的高端手機。因此這幾年透過與遊戲商及玩家的接觸，相信新推出的Razer Phone較其他手機市場競爭對手更能掌握玩家所需。



Razer Phone目前只在歐美發售，售價為699.99美元(約新台幣2萬1千元)。至於亞太地區，發言人仍未公布發售時間。

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