富比世「2017全球百大最有權勢女性」  蔡英文二度入榜

（台灣英文新聞／國際組 綜合報導）美國《富比世》(Forbes)雜誌昨(1)日公布2017年「全球百大最有權勢女性」名單(The World's 100 Most Powerful Women In 2017)，其中德國總理梅克爾居首，英國首相梅伊名列第二，我國總統蔡英文去(2016)年首度進榜，今(2017)年再度擠進榜單，且排名上升至第15名。

《富比世》公布全球百大最有權勢女性排行榜，德國總理梅克爾第12度上榜，已連續7年蟬連冠軍，梅克爾9月底驚險贏得國會選舉，第四度連任。英國首相梅伊在富比世榜中名列第2，她在領導英國脫歐過程中，展現優秀領導能力獲得肯定。

第3名則是慈善家梅琳達·蓋茲(Melinda Gates)，是比爾暨梅琳達蓋茲基金會的共同主席，她和丈夫比爾蓋茲共同捐贈400多億美元，並支持了100多個組織。其後是臉書營運長桑德伯格(Sheryl Sandberg)和通用汽車執行長巴拉(Mary Barra)，分列第4及第5名。

台灣總統蔡英文去年首度進榜，排名第17，今年名次上升到第15名，《富比世》介紹蔡英文指出，2016年5月就任台灣第一位女性總統的蔡英文，上任之初就因直接與川普通話而創先例，這是自1979年台美斷交以來，台灣領導人首度與美國總統直接對話。

在國內，蔡英文推出「五大產業創新計畫」致力發展經濟，著重生技醫療、國防產業、智慧機械、綠能科技和亞洲矽谷(網絡連結)，這些產業創新計畫看來已有初步成效，今(2017)年7月開始與中國的貿易逐漸有進展。

《富比世》表示，蔡英文預計在2018年底投入總統選戰，但日前行政院長辭職讓她不得不重組內閣，協助她準備大選。

蔡英文同時也入選《富比世》「全球25位最強大的女性政治領袖」，《富比世》稱讚她們重塑或維繫了全球政治局勢的發展。其中蔡英文排名第3，僅次於梅克爾和梅伊，《富比世》介紹蔡英文是台灣總統、民進黨成員，傾向支持台灣獨立，由於在就職典禮上反對中國的「一中」說詞，讓自己處於險境。