警政署花5億建置手機監控APP　立委批如警察國家把全民當犯人

（台灣英文新聞／社會組 綜合報導）總統蔡英文在去年6月15日警察節時，要求警方從源頭解決毒品和詐騙案件。警政署因此提出「新世代行動網路App偵查相關系統中程計畫」。

《蘋果》報導，該計畫預計明年編列1億2千萬，2019~2020再編列3億700萬，全面建置4G監察功能，藉以截取犯人手機資訊和位置，以達到打擊毒品、詐欺、槍砲管制和組織犯罪等目的。

不過警政署在計畫報告中，直接載明「使用此軟體者都是治安和國安機關，故未開放民眾參與決策」，引發立委關注。立委質疑此種做法恐成變相監控，侵犯人民隱私權，「等於把全部民眾當犯人看」。



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《蘋果》報導指出，警政署認為毒品與詐騙案件，歹徒多運用App通訊軟體進行聯繫，讓警方難以監控，所以推出此計劃。

待建置完成後，未來罪犯若使用遠傳電信、台灣大哥大及台灣之星的門號，警政署可取得臉書、LINE等通訊軟體的網路電話、影音電話、照片、文字等，甚至可以定位取得地理資訊。至於法務部調查局，則負責中華電信、亞太電信。



《蘋果》報導引述親民黨立委陳怡潔說，台灣監視器密集度已經夠高，如果警政署現在還要監控手機，等於把全部民眾當犯人看。依現行制度，現行犯若犯錯，警政署可以抓人，因此不應打著正義的大旗，去擷取私人手機資料，相信全民都會反彈。

時代力量立委徐永明則表示，言論自由跟辦案技術之間，界線越來越模糊。他擔心警政署的做法，最後會不會變相成為監視或管控人民隱私權、言論自由，還有網路自由。