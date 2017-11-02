新光金子公司新光人壽前3季淨利72.9億

新光金控（2888）子公司新光人壽今（31）日召開董事會，會中通過106年度第三季財務報表。子公司新光人壽於股利進帳及股債操作得宜下，前三季累計合併稅後淨利為72.9億，本期綜合損益總額達142.7億，備供未實現損失顯著改善，合併股東權益較前一年底提高19.9%至883億。海外固定收益持續增加，利息收入較去年增加10%至572.1億，避險前經常性收益率為3.97%，較去年同期提升9bps。

為配合政府推動之「五加二」產業創新計畫，新光人壽擬與壽險金融同業以及國內具豐富電廠建置及營運經驗之集團進行合作與開發，進而尋求具長期穩定固定收益的資產配置工具。目前正與知名電力設備集團研商合作成立新公司，該公司主要營運項目為太陽能等再生能源發電廠之設計、建置及維運管理，屬綠能科技之範疇，初期資本額預計為新臺幣20億元，預計合作的集團具有多年太陽能發電的實績背景，且與台電有長期合作之豐富經驗，為一良好合作對象。

此外，亦與知名機電集團共同研商合作，在結合本公司的長期資金與該集團的專業技術下，將協同合資成立新公司來投入太陽能及風力發電等再生能源電廠之建置及運營，擴大投入綠能科技產業，以獲取長期穩定的收益。

新光金控在積極響應政府新南向政策之下，計劃日後將合作開發電廠的相關經驗複製到越南、緬甸、印尼或帛琉等地，進而帶動該區域綠能的發展，實現真正的「綠能外交」。

為提供客戶溫暖的服務，新光金控連續12年推出生肖燈籠，照亮社會每一個角落。12年代表12生肖正好輪完一輪，亦象徵著另一個新的開始，因此在狗年即將來到之際，新光金控第13年推出來年生肖燈籠，並於11月搶先推出狗年「狗旺得福 -Go ! Wonderful !」幸運小提燈，其設計以狗為主角，搭配時下最流行的舒壓著色、造型相框、療癒書籤等功能。此外，提燈上亦印有多樣犬種的名字與特色，相當具有寓教娛樂的意義。

自古以來「狗」就是安全、守護與吉祥的象徵，因為狗「汪汪」的叫聲，和「旺」同音。「狗旺得福」代表著狗旺一聲，就是「福氣旺與財運旺」，全家都能得到幸福。新的一年，新光金控藉由推出「狗旺得福-Go ! Wonderful !」小提燈，與大家攜手努力，希望狗年一整年，都能旺富納福，行大運。

「光無所不在，心與你同在」，新光金控多年以來總是懷抱體貼的心，默默回饋社會。因應高齡社會的「陪伴」需求，新光金控董事長吳東進經常號召企業全體同仁積極參與關懷長者活動，每年歲末之際，更親自帶著「幸福」與「希望」的新光小提燈，邀請國小學童，一同前往安養中心或是弱勢團體，透過摺製小提燈來陪伴長者，進行代間學習，活化社區長者社交生活，讓「光的溫度」無限延伸。

因應數位金融時代的來臨，新光金控積極推廣行動支付。除了10月29日在由財金公司與台灣行動支付公司於台北101的歐洲風味嘉年華活動中設立的台灣Pay體驗站中，邀請現場民眾體驗台灣Pay行動支付，且在新光銀行粉絲團按讚，即贈送好華雞「晶Ｑ蛋」一盒四顆兌換券和來自南投中寮的香蕉外，在兌換新光幸運小提燈上，也鼓勵民眾多使用行動支付。自106年11月1日(三)起至107年3月2日(五)，使用Android Pay、台灣Pay、街口支付、歐付寶、Pi錢包、Gomaji Pay、Line Pay綁定新光信用卡且單筆消費達288元(含)以上，即可兌換1只幸運提燈；使用新光銀行APP或網路銀行跨行轉帳，累計4筆即可兌換一只；新光銀行信用卡卡友，當月累計一般消費達12,000元（含）以上簽單，可兌換5只；新光VISA金融卡友，單筆消費滿288元(含)以上，即可兌換1只幸運提燈。