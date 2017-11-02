今白天溫暖舒適  夜晚鋒面通過北部降溫有雨

（台灣英文新聞／生活組 綜合報導）今(2)天白天仍為溫暖舒適的天氣型態，北部、東半部高溫約29度上下，中南部高溫則可達30至31度，不過夜晚、清晨低溫降至19至22度，日夜溫差比較大。

中央氣象局指出，今天白天桃園以北、東半部地區有局部短暫雨，南部地區有零星短暫雨發生機率，午後中部山區也有局部短暫陣雨可能。

晚間起鋒面通過，東北季風增強，北台灣及東半部雨勢較明顯，有局部大雨發生可能，氣溫也會開始下降。

氣溫方面，北部、東半部高溫29度，中部、南部高溫上看31度。各地清晨、夜晚偏涼，低溫約19到22度，日夜溫差較大，需記得保暖。

氣象局預測，週五鋒面通過及東北季風增強，水氣偏多，迎風面北部及東半部降雨明顯，北部及東半部地區有短暫陣雨，並有局部大雨發生的機率，中南部地區亦有局部短暫陣雨，馬祖有局部短暫雨，澎湖、金門為多雲。

溫度方面也會略為下降，雨勢較明顯的北部地區及宜蘭、花蓮高溫約25至26度，中南部及台東約28至31度，而各地低溫約20至22度。

空氣品質方面，今天高屏地區多為橘色提醒（對敏感族群不健康），其他地區為良好至普通普通等級，指標污染物為細懸浮微粒。

至於菲律賓西方的熱帶性低氣壓，目前仍有機會發展為第23號颱風，不過由於其移動方向主要朝中南半島方向前進，對台灣不會有直接影響。