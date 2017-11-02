蔡總統參訪吐瓦魯 小學生合唱中文歌歡迎

（台灣英文新聞 鄧佩儒 綜合報導）總統蔡英文的南太平洋友邦參訪1日來到第二站吐瓦魯，除了有歡迎儀式上的傳統民俗舞蹈外，在參訪當地Nauti小學時，校方還派出合唱團連唱三首中文歌，場面相當歡樂。

蔡總統抵達吐瓦魯後，歡迎儀式由當地居民表演傳統舞蹈揭開序幕。表演結束後，外交部長吳大維走上台，將香水噴灑在表演者的肩上，這在當地象徵是對表演者的稱讚。

隨後，總理索本嘉在致詞時則表示吐瓦魯將與台灣保持堅定的友誼。

索本嘉還說，「吐瓦魯作為一個主權獨立的國家，絕不會讓全球化及氣候變遷所帶來的衝擊，改變人民的生活，或是奪走其價值。」

蔡總統先後與女王代表總督伊塔雷理（Iakoba Taeia Italeli）和總理索本嘉（Enele Sosene Sopoaga）會晤，隨後還和索本嘉在政府大樓前進行植樹紀念儀式，據了解，前總統陳水扁和前總統馬英九也都曾在此植樹。

當地時間接近中午時分，蔡總統一行人造訪索羅門最大的小學Nauti小學，由10幾位小學生組成的合唱團，一連表演「歡迎歌」、「小小的夢想」和「捕魚歌」三首中文歌曲。

根據中央社報導，這個合唱團的指揮是台灣駐吐瓦魯大使館副參事盧明然的夫人，因為把合唱教得很好，連吐瓦魯總督的孫女都指名要加入合唱團。

造訪小學時，小學生代表Tuavai Isala致詞時感謝台灣對吐瓦魯在教育和醫療方面的幫助，而蔡總統隨後送書包給Tuavai Isala，並替他背上。

蔡總統離開吐瓦魯前，還參訪了瑪格麗特公主醫院，聽取台灣和吐瓦魯的醫療合作簡報。

報導指出，這間醫院是由日本人幫助吐瓦魯建造。而台灣醫療團協助吐瓦魯建置資訊系統，並有短期醫師駐診、行動醫療團義診、國合會醫護志工等，今年9月更增加了援助整建醫院婦幼健康中心和增購嬰幼兒醫療照護設備的項目。

蔡總統此行僅在吐瓦魯停留五個小時，便前往下一個目的地索羅門群島。

總統蔡英文1日中午抵達第2站吐瓦魯國，下午參訪當地Nauti小學，小學生以熱情洋溢的吐瓦魯傳統舞蹈，迎接蔡總統到來。(中央社)