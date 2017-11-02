蔡總統抵索羅門 索國政變當頭

（台灣英文新聞 鄧佩儒 荷尼阿拉報導）總統蔡英文與訪團於台北時間11月1日午後抵達南太平洋友邦參訪的最後一站，索羅門群島，而即使索國正面臨政變，總理蘇嘉瓦瑞仍至機場接機，並舉行隆重歡迎儀式。

索羅門群島本週驚爆內閣對總理不信任案，政治情勢不穩，但仍不影響今日的歡迎儀式行程，索國安排了樂儀隊表演以及傳統戰士舞迎接蔡總統抵達。

早在總統專機抵達荷尼阿拉前，機場屋頂上便聚集了奮力揮舞兩國旗幟的小孩，時不時齊聲吶喊「台灣」。

蔡總統抵達時當地已進入夜晚時分、歡迎儀式在機場各處的照明燈光亮下展開，蘇嘉瓦瑞迎接完菜總統後，先是由樂儀隊操練兩國國歌，接者蔡總統與蘇嘉瓦瑞一同視察樂儀隊。

隨後，蔡總統與蘇嘉瓦瑞踏上一旁的紅地毯，紅地毯兩旁穿著傳統服飾、手持木製樂器，且身體用白色染料畫上圖騰的索國人則表演起索羅門傳統戰士舞。

蔡總統經過戰士時停頓了一會，並向戰士們點頭示意，之後隨即搭車離去。而蘇嘉瓦瑞則是立即被台灣媒體團簇包圍，詢問索國政變一事以及兩國外交關係。

蘇嘉瓦瑞表示，索國的政治紛擾將會在下週處理，不會影響到蔡總統及訪團的參訪。

指出兩國的外交關係「良好」及「穩固」，並表示兩國的關係是建立於「最基本的原則」，且已持續了超過三十年之久。

索羅門傳統戰士舞（鄧佩儒 攝／台灣英文新聞）