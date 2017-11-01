通關便利 美台自動查驗通關正式上路

（中央社記者侯姿瑩台北1日電）從今天起，台灣與美國民眾將可互相使用對方機場的自動查驗通關系統。美國在台協會（AIT）今天在臉書發布影片，慶祝美國全球入境計畫與台灣自動查驗通關系統互惠通關便利措施。

為慶祝台灣加入美國免簽證計畫5週年，以及美國全球入境計畫（Global Entry）與台灣自動查驗通關系統的互惠使用，AIT在臉書發布影片。影片的主角AIT處長梅健華(Kin W. Moy)與內政部長葉俊榮都表示，「透過旅客信任計畫，旅客不必再排隊等待」。

梅健華在影片中表示，自2012年台灣加入美國免簽證計畫以來，台灣赴美國的旅客人次成長約60%。葉俊榮說，同時也有更多美國旅客訪問台灣。

​梅健華說，台美雙方為了推行全球入境計畫花了很多心力，「很高興現在終於要正式實施了」。

葉俊榮表示，很高興美國成為第一個全面使用台灣自動查驗通關系統的國家。

自今天起，台灣與美國民眾可預先申請、通過對方的安全審核機制後，台灣民眾可使用美國「全球入境計畫」快速通關入境，而申請通過的美國民眾入境台灣，也可使用台灣的「入出國自動查驗通關系統」（e-Gate ）。

為幫助台灣民眾更清楚了解全球入境計畫申請流程，AIT近期也在官方網站公布相關申請資訊，並整理常見問題。

根據AIT網站資料，全球入境計畫的申請流程包括，步驟一，申請人必須向美國海關及邊境保護局提出線上申請，填完旅客信任計畫（TTP）線上申請的表格，並支付100美元不退款的申請費。

申請人須新建Login.gov帳戶或登入現有的Login.gov帳戶，之後會被導引回海關及邊境保護局的旅客信任計畫網站，即可開始填寫申請表。須特別注意的是，填寫申請表以前，需要先取得一份台灣的警察刑事紀錄證明，線上申請表需要填寫警察刑事紀錄證明上的個人專屬識別號碼。

步驟二，預約面談或在抵達美國時落地註冊。一旦申請被條件式的核准，申請人將會在TTP帳戶收到訊息，指示申請人透過線上預約在美國全球入境註冊中心或在預先核可地點的面談時間，或是指示申請人參加落地註冊計畫。落地註冊無須事先預約，在許多美國機場都設有這項服務，包括舊金山國際機場及西雅圖塔科馬國際機場。

步驟三，面談決定資格。美國海關及邊境保護局的官員會詢問申請者問題、為申請者拍照、採集生物識別特徵，例如掃描指紋。

步驟四，提供身分證件。申請者必須帶著有效護照，以及另一種身分證件，例如駕駛執照或身分證。

AIT表示，全球入境計畫讓事先申請並通過審核、低風險的旅客在抵達美國時，可快速完成通關檢查；會員可在指定機場使用自動查驗機入境美國。

抵達機場時，會員前往全球入境自動查驗機，出示機器可判讀的護照，將手指放在指紋掃描儀上確認指紋，並填完電子檔的海關申報。之後，查驗機會列印一張操作收據給旅客，旅客無須至一般通關隊伍排隊，可憑這張收據直接至提領行李及出口處。

根據AIT網站資料，台灣全球入境計畫的會員必須持有效護照，以及ESTA電子旅行許可或一個有效的美國簽證。

對經常訪問美國的台灣民眾來說，全球入境計畫在入境美國時可節省許多排隊等候邊境審查的時間。