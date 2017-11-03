〈時評〉期待柯P生下大巨蛋



當大巨蛋成弊案，遠雄集團趙藤雄等人因案被起訴後，台北市長柯文哲若說要拆掉大巨蛋，應該也不會令人太意外，但若是北市府能起死回生，讓大巨蛋可以呈現在國人面前，將會創造另一個柯P的奇蹟。



因為台北市需不需要大巨蛋，以及大巨蛋的興建過程有無弊端，完全是兩碼子事。回想當年，北市府選擇在市中心整理出一塊精華用地，利用BOT的形式來興建大巨蛋，代表台北市或市民有這方面的需求。



只不過，在招商過程中，傳出有關說的情事，以及興建過程中，廠商變更設計，是否影響到大巨蛋的安全性，才會使得大巨蛋案一再延宕下來。這個燙手山芋，也成為柯文哲就任台北市長後，任內的最大難題與挑戰。



過去三年多的時間，大巨蛋拆或不拆，引起許多人的討論，最直截了當的方式，當然是廢標，然後與遠雄大打官司，何況現在檢方針對遠雄一些建案起訴了一些人，現在拆了巨蛋，外界也不會責難太多。



但破壞永遠是最簡單的方式，拆了大巨蛋，一了百了，只不過，當時要興建大巨蛋的目的和需求，恐怕也難以被達成和滿足，如此一來，這幾年的辛苦都白費了，也浪費了不少公帑，台北市民更失去了一個希望。



柯文哲最大的挑戰，是如何讓這個原本可能胎死腹中的大巨蛋，重新生出來，這遠比要拆掉大巨蛋還難。因為為了要回到原本興建大巨蛋的初衷，北市府要思考的是，要不要和遠雄修改合約，或是解約後，另外說服其他廠商接手；此外，在續建過程中，如何兼顧大巨蛋的安全性，都比拆掉大巨蛋雜許多。



因此，柯文哲想要展現解決問題的能力，首要思考就是如何讓大巨蛋可以重新豎立在國人眼前，這才是大家期待的台北市長。

（作者李平華，資深媒體人）

