慶陽聯貸案 土銀承認3大疏失

（中央社記者邱柏勝台北1日電）財政部國庫署長阮清華指出，土銀在慶陽聯貸案的履約管理上有疏失。土銀發言體系今天回應，坦言在定期查核、償還關係人借款，及動支300萬元款項須經海科館同意等3層面有疏失。

繼慶富聯貸案違約，慶富造船廠旗下子公司慶陽的新台幣9.5億元聯貸案，聯貸主辦行土地銀行在10月27日也宣告交叉違約，銀行團後續將討論是否實施融資介入權，另找廠商完成海科館BOT案。

時代力量立委黃國昌今天在立法院財政委員會上表示，土銀為慶陽的海科館「BOT+OT」聯貸案主辦行，但因土銀的縱容，讓慶陽在未經海科館備查並同意前，就挪用營運專戶的錢償還關係人借款。海科館也曾出示公文指慶陽違法，但土銀都當做沒看到。

阮清華答詢時表示，這個案子監察院已在調查，財政部也進行了解，土銀在履約管理上，的確有疏失問題。

土銀高層今天接受中央社記者電訪時坦言，土銀對此聯貸案沒有每3個月定期查核報告，確實有作業疏失，但在宣布交叉違約前，就已經發函慶陽補正。另外根據慶陽的財務簽證，股東與關係企業皆屬利害關係人，慶陽挪用營運收支專戶的款項償還股東借款，確實違反聯貸契約規定，這部分土銀也有疏失。

另外，根據海科館BOT案與聯貸案合約規定，慶陽若要動支300萬元以上款項，須向海科館申請備查，經同意後始得動支。慶陽雖有申請備查，但在海科館同意前即動支款項，確實違反合約規範，對此，土銀高層也坦言是內部作業疏失。1061101