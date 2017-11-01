認清合法期貨業者  檢舉非法地下期貨

為強化對期貨交易人之保護，避免民眾誤與非法期貨業者從事期貨交易，導致發生糾紛時毫無保障，期交所提醒交易人於進行期貨交易前，務必審慎選擇合法之期貨業者，確保自身權益。民眾可至金融監督管理委員會網站(網址：https://www.sfb.gov.tw/)、臺灣期貨交易所(以下簡稱期交所)網站(網址：http://www.taifex.com.tw/)，以及中華民國期貨業商業同業公會網站(網址：http://www.futures.org.tw/)，查詢合法期貨業業者名單，確認往來業者是否為合法之期貨業者。

為便利民眾檢舉非法地下期貨，期交所提供檢舉專線電話0800-075556及公司服務信箱（service@taifex.com.tw）兩種方式，作為民眾檢舉期貨市場不法案件之申訴管道。期交所為協助遏止非法地下期貨，將儘速把民眾所提供之非法期貨業者相關具體事證，移請司法偵查機關辦理案件調查。

期交所致力於提供公平、安全之優質期貨交易環境，以保障期貨交易人之權益並維護期貨市場紀律。期交所近年來更積極推出新商品及推動新制度，現有商品多樣化，提供國內外股價指數類、匯率類、商品類之期貨及選擇權，並已推出盤後交易制度，交易時間長達19個小時、提供幾近全天候的交易環境，以滿足期貨市場之多數交易需求。呼籲民眾應透過合法之期貨業者進行期貨交易，以保障交易的權益。