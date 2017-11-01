中華電信獲BSI「支付安全貢獻獎」資安榮獲國際肯定！

中華電信長期致力於推動台灣行動支付普及，Hami Wallet服務除持續推陳出新，並積極強化行動支付交易安全。為因應Hami Wallet即將推出信用卡感應支付服務，中華電信已取得PCI DSS (Payment Card Industry Data Security Standard) 國際級的認證，創造台灣電信業者首例，今(1)日更榮獲英國標準協會(BSI)頒發本年度「支付安全貢獻獎」之榮耀，中華電信將持續深化Hami Wallet多元服務內容，嚴格把關資安環境與行動交易安全，成為最受消費者信賴的行動支付工具首選！

隨著行動支付產業蓬勃發展，所衍生的交易安全亦成為重要議題，面對日益複雜的資訊環境，為讓客戶能安心使用Hami Wallet，中華電信持續加強安全技術、風險控制及管理系統等各方面資安措施。中華電信行動通信分公司涂元光總經理表示：「中華電信加速行動支付策略布局，Hami Wallet預計於今年加入信用卡感應支付功能，全方位覆蓋台灣民眾的生活消費場景，打造最完善且便利的行動支付應用生活圈。此次通過英國標準協會的審核，取得PCI DSS認證，中華電信不僅是國內唯一取得該項認證的電信業者，更獲頒『支付安全貢獻獎』的肯定與榮耀，代表Hami Wallet在行動交易的資安防護已達國際水準。透過嚴密的管理與監控，創造安全無虞的行動交易環境，讓客戶的個資與帳戶皆能獲得更全面性的防護保障！中華電信將秉持這份殊榮與肯定，持續為客戶打造更優質的行動支付服務與更安心的交易環境。」

PCI DSS為電子商務與支付服務必要之國際標準，係由五家國際信用卡組織共同制訂的金融機構安全認證標準。該項認證主要目的在於保護持卡人的資料安全，並要求認證單位必須具備獨立的系統、專責的組織、專用管理作業程序處理持卡人資料環境等，並採用網路分段技術。中華電信將持續強化資安環境與研發技術，以提升行動交易安全性，讓客戶對於使用Hami Wallet服務更能充分安心無虞，進一步提升Hami Wallet使用率及台灣行動支付滲透率。