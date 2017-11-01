中華電信長期推動偏鄉數位學習服務  深獲好評

中華電信積極落實企業社會責任(CSR)，以公司資源、核心技術回饋社會，長年推動的「伴你好讀《社區網路課輔》」服務，因能提供莘莘學子實質幫助，吸引眾多社區爭取，經過仔細評估，決定增加高雄圓富社區學習端，將提供當地學子最直接的一對一網路課輔教學服務，持續貫徹中華電信矢志推動的「數位平權」理念。

中華電信表示，為履行企業社會責任，從2006年即成立CSR委員會，並訂定中華電信CSR願景為「縮短數位落差」、「落實環境保護」、「照顧弱勢族群」，並據此每年推動上千種CSR作為。其中，縮短數位落差一直是重要的核心推動業務，伴你好讀《社區網路課輔》服務即為其中一項，經過八年的累積，深獲眾多偏鄉社區的認同。

中華電信強調，2005年教育部推動網路遠距課輔，中華電信秉持縮短數位落差、創造數位機會的精神，不遺餘力協助各級學校網路優化，大幅提升頻寬以利順利推動視訊教學。而2009年莫拉克颱風過後，中華電信、中華電信基金會與輔仁大學開始合作，於重災區部落推動社區型伴你好讀《社區網路課輔》服務，將台北的教育資源透過數位網路送到偏鄉部落。八年來中華電信持續不斷，藉由網路視訊科技，號召有志大學生運用網路教學方式，將家教式、一對一輔導的教育資源，安全快速地送達偏鄉、弱勢族群的手中，給新世代孩子一個「有尊嚴、有希望」的學習環境。

這個學期伴你好讀《社區網路課輔》新增位處高雄旗山邊緣的「圓富社區」學習端，每週二、四晚上10位來自圓富國中與圓潭國小的學童將參加網路遠距課輔，與輔仁大學教學端的10位大學伴進行10週一對一的課業輔導，大學伴除了輔導當週學校進度，也提供補救教育，並可進一步依據學童的需要打造量身訂做的教材。

對於中華電信伴你好讀《社區網路課輔》服務進駐，地方重要人士高度重視，開學典禮中包括高雄市旗山區圓富社區發展協會理事長陳宗卿、中華電信高雄營運處總經理江福財、旗山區民政課課長王錦榮與社會課課長林靜芳、旗山區圓富國中校長洪瑞鍇、旗山區圓潭國小校長陳宣伯、圓富里里長歐忠更等，都與小學伴家長們一同出席開學典禮。

中華電信強調，期許經過伴你好讀《社區網路課輔》服務教與學的過程，不僅小學伴能以大學伴為學習典範，重新思考學程規劃，打造人生美麗願景；同時能積極提升偏鄉學生學習成效，促成教育機會平等，為偏鄉的孩子創造無限數位學習機會，有利開拓未來。