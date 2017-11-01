富邦建設松菸總部中午驚傳槍響　疑新建案土方利益喬不攏

（台灣英文新聞／社會組 綜合報導）富邦建設位於菸廠路、松菸文創園區的總部辦公室，今(1)日中午傳出槍響，一名頭戴鴨舌帽及口罩的年輕男子，假裝送便當，搭電梯直上7樓。

《今日大話新聞》報導引述櫃檯人員指出，該名男子告訴櫃檯人員要找工程部的陳姓副總，電話通知後發現陳男不在，該名男子就朝天花板開了一槍，嗆聲說：「叫陳泗X出來」接著就從樓梯離開。

富邦建設則回應表示，並無與人結怨，也不太不清楚對方開槍動機。

《今日大話新聞》並指，據了解今天下午2時，副總統陳建仁正好要到松菸另一側的B2參加研討論壇，發生槍擊案後一度傳出取消行程，最後確定沒有危險才繼續行程。警方也在周邊加派警力，防止有任何意外發生。

報導稱警方初步調查後發現，這起重大槍擊事件應與工地糾紛有關。富邦建設在中山區有1筆大樓建案，疑因土方利益喬不攏，對方不滿才挾怨報復。

口罩男下樓後往菸廠路逃逸，警方不排除有接應車輛，目前正積極調閱監視器畫面追緝中。

《自由》報導，目前警方已撿獲1枚彈殼，正調閱監視器循線追緝中。

遭開槍的富邦建設是知名建商，手中有大筆土地建案，懷疑應與此有關，警方已針對該公司及個人往來關係，積極釐清案情中。

《蘋果》報導，轄區信義分局獲報到場調查，初步了解，疑似因為工程款的債務糾紛，引起嫌犯不滿，才會帶槍到建設公司開槍。