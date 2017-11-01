安倍再次當選日本首相

(台灣英文新聞 / 吳東文 綜合外電報導)日本10月22日眾議院大選後，安倍領導的自民黨及和該黨共同組成執政聯盟的公明黨獲得過半席次。據日本放送協會(NHK)報導，安倍在今(1)日於大選後眾參兩院院會舉行的總理大臣指名選舉中，再次當選總理大臣，成為第98任總理。

在本次指名選舉中，安倍得到312票，而其他主要政黨得票數如下：第二大黨立憲民主黨黨魁枝野幸男得到60票、東京都知事小池百合子領導的「希望的黨」前防衛大臣渡邊周元得到51票、民進黨黨魁大塚得到16票、共產黨志位委員長得到12票、日本維新會片山共同代表得到11票。

安倍將在今天晚間於皇居舉行首相任命式和閣僚認證式後，正式組成第四次安倍內閣。不過他稱由於8月才進行過一次內閣改造，因此為了維持政策的延續性，將留任所有內閣閣員。安倍將是戰後除了吉田茂以外，第一個組閣超過四次的總理。

法國世界報指出，安倍以面對日益緊張的朝鮮半島情勢和日本高齡化的人口為由，認為有必要進行「國難打開選舉」來確認民意的支持。在這場選舉中，也試圖得到民意信任，讓他可以將2019年消費稅從8%漲至10%的部分，用於幼兒園免費化政策。

路透社報導安倍和川普已於本周一通過電話，同意就北韓核武發展問題進行合作。官房副長官西村康稔受訪時表示，川普告訴安倍他非常期待訪問日本，且強調美日百分之百站在一起、美日同盟關係是毋庸質疑的。

除此之外，修改憲法第九條也是安倍的目的之一。由於執政聯盟在眾議院取得了三分之二的席次，且在參議院中執政聯盟加上對修改憲法有興趣的政黨，也超過了三分之二，因此安倍接下來，應該會開始加緊修改日本憲法第九條的腳步，讓自衛隊合憲化。

不過安倍修憲目前最大的問題，在於執政聯盟在參議院沒有掌握三分之二多數。雖然執政聯盟外的日本維新會和「希望的黨」皆對修憲有興趣，但是他們詳細的立場卻有很大的不同。例如日本維新會希望可以達到全國中等教育免費化，而「希望的黨」則是希望將更強的地方自治條文入憲。因此在修憲的路途上，安倍還必須思考該如何應對來自這些政黨的要求，來換得他們的合作，以達到修憲的目的。