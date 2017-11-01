美濃白玉蘿蔔災損 農委會：受理農民申請現金救助

(台灣英文新聞 / 生活組 綜合報導) 每年11月正是高雄美濃白玉蘿蔔的盛產期，今(2017)年10月中旬因受鋒面影響，連日豪雨，造成白玉蘿蔔根系腐爛，葉面黃化等現象，產量減少三成，導致價格上張。農委會上(10)月27日公告，自10月28日至11月6日止受理農民申請辦理現金救助，每公頃補助3萬6,000元減輕農民負擔。

美濃農會表示，美濃區白玉蘿蔔今年種植面積約250公頃，種植後約1個半月即可採收，因正值小苗生長期，卻遇10月11日連續豪雨，造成葉面黃化、根系腐爛導致枯萎死亡，損失恐達三成，連帶影響到11月11日白玉蘿蔔季的開園活動被迫延後至11月25日。

綜合媒體報導，去(2016)年因白玉蘿蔔的管控得宜，每台斤的售價維持在25元，美濃農會指出，今年因受天然災害導致蘿蔔減產，預計價格上漲三成，賣相好的1台斤約35元，普通的則1台斤約20元。

高雄農業局表示，白玉蘿蔔年產量約在6,000公噸，農業局於25日組成災情確認小組實地勘查災損狀況，並邀集農糧署、農改場及區公所辦理災情確認。美濃區公所主祕蕭見益表示，「聯合勘查小組也通報了農委會，農委會已核定了我們美濃地區的白玉蘿蔔是符合現金補助的地區。」

美濃區公所表示，10月28日起至11月6日止受理農民申請辦理現金救助，每公頃補助3萬6,000元，例假日照常受理，農民可帶相關證件到區公所農業課辦理。