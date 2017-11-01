刺激大腦部位  吃辣有助降低鹽分攝取

（台灣英文新聞／蔡佳穎 綜合外電報導）根據美國心臟協會出版的刊物《Hypertension》所發表的研究指出，辛辣食物可能影響一個人攝取的鹽分含量，這是由於鹽和辣味調味品都會刺激大腦重疊部位的活動，提高味覺的敏感性。

美媒Quartz報導，這份研究是由中國重慶的大學所做，重慶是中國聞名的嗜辣城市，第三軍醫大學研究員訪問了606位當地居民有關他們的味覺偏好，並測量受訪者的血壓，發現特別愛好辛辣食物的民眾通常血壓較低，平時也攝取較少鹽分。

研究員接著利用腦部偵測器測試參與者大腦的島葉皮質和眼窩前額皮質，這兩個大腦區域會在人們食用鹹食時較為活躍，但研究員發現，這兩部份在人們食用辛辣食品時也會受刺激，研究因此指出，辣食可能使人們對鹽分更為敏感，較選擇低鹽食品而非高鹽。

這項研究結果對於「三高病患」也有助益。擁有心臟疾病的患者通常不適合食用高鹽食品，但研究員指出，「若能在食物中加點辣，就能少用鹽份、也能煮出好味道」；另一方面，「辣食可能與個人偏好和習慣有關，但若有少量、溫和的辛辣調味品，對健康也有幫助。」

根據美國心臟協會數據，美國人的飲食通常含有高鹽高鈉，超過75%的美國人飲食來自加工、冷凍食品和外食餐廳。近年來開始有食品大廠願意降低食品製造過程中的鈉含量，如瑪氏食品(Mars)去(2016)年宣布到2021年前將減少全品牌商品20%的鈉含量；雀巢則承諾減少其披薩商品中10%的鈉含量。