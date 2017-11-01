無人機替便利商店送貨  打造日本福島新生活

（台灣英文新聞／蔡佳穎 綜合外電報導）日本電子商務龍頭樂天市場與便利商店零售商Lawson合作，在福島縣南相馬市測試無人機零售服務。昨(31)天首度成功透過無人機將商品運送到居民手中。

美媒Quartz報導，福島核災事故發生至今近七年，福島居民的生活還在緩慢回復正軌，在部份地區，日本的便利商店仍無法普及全境，福島縣的南相馬市即為一例。由於當地居民多為年長者，行動不便的他們難以觸及到據點稀少的便利商店以獲取生活必需品。

但昨天的成功替該市開啟了新的生活希望。這次運送成功的商品是炸雞與炸丸子，是一位70歲男士的主餐，他對這項服務顯然十分滿意。這也是無人機首度在日本與便利商店業者合作。

南相馬市距離福島核電廠僅25公里，全市71,000位居民在核災後都被強制撤離；去(2016)年政府解除了強制撤離規定，陸續有人搬回家園，至今已有57,000位居民回到南相馬市。

今(2017)年春天學校也開學了，但做為家園重建計畫的一部份，南相馬市開始與政府協商將該市規畫為「自動科技的先行據點」。

樂天市場因此自去年起開始在南相馬市實驗無人機，今年起開始透過無人機運送熱湯，運送範圍達福島沿岸12公里之長。

這些商品是從南相馬市在去年10月重新開幕的Lawson商店送出，雖然Lawson還兼營行動販售店，但並非所有商品都有賣，所以居民可以先下訂單，店員再依照民眾需求透過無人機將商品送到。行動販售店每週會來南相馬市兩次。

樂天市場表示，他們會在福島試行六個月的無人機計畫，再決定是否延長這項服務；另表示，他們也在測試無人機運送藥品給南相馬市的居民。