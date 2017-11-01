主權爭議仍在   日俄具體討論北方四島經濟合作計畫

(台灣英文新聞 / 吳東文 綜合外電報導) 《產經新聞》報導，日本河野太郎外務大臣今(11)日指為了實現日俄在北方領土之經濟合作，日俄兩國政府將於明後天在莫斯科舉行司長級工作小組組長間會議，其中，明天將會討論個別計畫內容，而後天將就人員移動之相關法律架構交換意見。

報導指出，工作小組會以五個項目作為優先事項，包括(1)海產養殖(2)溫室蔬菜栽培(3)觀光旅遊(4)風力發電(5)減少垃圾等作為優先事項。另外，據《共同通信》報導，兩國領導人會在本(11)月中於越南舉行的APEC高峰會確定工作小組的作業進度。

北方四島是日俄兩國間的爭議領土，位於日本北海道北方，在地理上屬於千島群島的一部份。此領土爭議的起源於第二次世界大戰後蘇聯趁著日本的戰敗對北方四島實施軍事占領，並且強制遣返了當時居住於四島的日本人。自此之後，北方四島便一直由俄方實際控制。

除了四島的戰略意義之外，其豐富的漁業資源和礦產資源也是讓雙方難以讓步的原因之一。因為這樣的歷史和地緣政治因素，北方四島在戰後一直是日俄間棘手的外交問題，而兩國至今仍未簽暑二戰後的和平條約有很大一部份是因為談不攏四島的領土歸屬。

雖然雙方仍對北方四島主權的要求上不肯退讓，但在近二十年雙方開始意識到在不牽扯到主權問題的經濟領域進行合作的空間，以有效開發北方四島的資源。例如蘇聯在1992年開始以人道為理由允許和北方四島有關連的日本人可以在沒有護照及簽證的情況下進入北方四島。

另外，在去（2016）年於東京舉行的高峰會中，雙方領導人也開始談到在北方四島進行經濟合作的可能性。在安倍領軍的自民黨公明黨執政聯盟於上個月眾議院大選得再次得到過半席次，使得安倍執政基盤更加穩固的情況下，雙方可能會趁此機會加速合作的腳步。