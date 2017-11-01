週刊報導:遠雄防火認證造假　大巨蛋恐拆

（台灣英文新聞／財經組 綜合報導）台北地檢署昨(10月31日)偵結遠雄4大弊案，遠雄集團董事長趙藤雄除行賄官員外，檢方也查出大巨蛋的公安有問題。

《鏡週刊》昨報導，因為大巨蛋當時遲遲沒有通過防火避難性能設計書評定結果，使得建照卡關3年多。台北市議會因而在2011年6月1日發出最後通牒令，要求遠雄若無法在一個月內取得建照，北市府就應該跟遠雄終止契約。

報導指出，一旦解約，遠雄勢必損失慘重，虧損可達百億。遠雄最後修改避難地點，將其移至地上2至4層的陽台等處。

翻攝遠雄官網

負責大巨蛋避難審查的「台灣建築中心」，在同年6月23日，召開專案評定小組審查會議，但竟在會議隔天便火速函送會議記錄，給營建署與審查委員。