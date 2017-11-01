週刊報導:遠雄防火認證造假　大巨蛋恐拆

（台灣英文新聞／財經組 綜合報導）台北地檢署昨(10月31日)偵結遠雄4大弊案，遠雄集團董事長趙藤雄除行賄官員外，檢方也查出大巨蛋的公安有問題。
《鏡週刊》昨報導，因為大巨蛋當時遲遲沒有通過防火避難性能設計書評定結果，使得建照卡關3年多。台北市議會因而在2011年6月1日發出最後通牒令，要求遠雄若無法在一個月內取得建照，北市府就應該跟遠雄終止契約。
報導指出，一旦解約，遠雄勢必損失慘重，虧損可達百億。遠雄最後修改避難地點，將其移至地上2至4層的陽台等處。
翻攝遠雄官網
負責大巨蛋避難審查的「台灣建築中心」，在同年6月23日，召開專案評定小組審查會議，但竟在會議隔天便火速函送會議記錄，給營建署與審查委員。
《鏡週刊》稱，由於遠雄根本沒有修改內容，其中2名評審委員也被查出，報告連看都沒看就簽字。時任「台灣建築中心」執行長許銘文，在審核時也放水，導致營建署在同月27日核發防火性能評定書給遠雄。郝龍斌時代的台北市政府，也在同月29日發出建照給大巨蛋，讓遠雄免遭解約命運，如今證實大巨蛋建照有瑕疵，未來是否遭強行拆除，不得而知。
大巨蛋自從104年5月20日停工迄今，已造成嚴重後遺症，因風吹日曬、長期曝露，使大巨蛋內部支撐鋼材產生鏽蝕狀況。如此巨大的鋼鐵結構，不但破壞市容、甚至危及周邊安全。
今年4月18日《蘋果》曾報導，媒體詢問台北市長柯文哲，若民眾提案要拆大巨蛋，機關是否會採納提案?柯文哲表示大巨蛋還牽涉法律問題，假設台北市民願意出3百多億，要把大巨蛋買回來拆掉，那他也認了。市府就編3百多億的預算，假使(議會)也通過，那就照做不誤。