習近平會見中外企業家 美臉書是否重返中國有待關注

(台灣英文新聞 / 國際組 綜合報導) 中共「19大」結束後，中國國家主席習近平日前在北京大會堂公開會見中外企業家，他在會中表示，中國正以前所未有的決心和力度推進全面深化改革，將繼續以開放促改革、促發展。

央視新聞報導，習近平是在北京會見北京清華大學經濟管理學院顧問委員會的海外委員和陸方企業家委員，出席的企業家包括臉書創辦人兼執行長祖克柏(Mark Zuckerberg)、蘋果執行長庫克(Tim Cook)、鴻海董事長郭台銘、阿里巴巴董事局主席馬雲等企業家。

綜合媒體報導，習近平在會見時表示，大陸將堅定不移貫徹新發展理念，以供給側結構性改革為主線，推動新型工業化、資訊化、城鎮化、農業現代化同步發展，加快建設創新型國家。

他接著說，中國將在堅定維護自身主權、安全和發展利益的同時，「堅持對外開放基本國策，堅定不移奉行互利共贏的開放戰略，不斷提高對外開放的品質和水準。」他還引用了中國俗話表示，買賣不成仁義在。中國不搞霸王條款，不圖占別人便宜。中國並將繼續推出一系列進一步擴大開放的舉措。

《中央社》報導，臉書(Facebook)一直爭取進入中國未果，祖克柏於會中發言時引用習近平常提到的「不忘初心」。他表示，過去30多年，中國已讓7億多人脫貧，中國在這方面獲得的成就超過其他國家，「希望中國在未來的30年能繼續取得這樣的進步」，似乎在暗示臉書正為重返中國而努力。

至於近日即將訪問中國的美國總統川普，習近平指出，中美雙方可以「相互照顧彼此利益和關切，妥善化解分歧和矛盾，共同推進中美合作，實現互利共贏，我們對中美關係的前景持樂觀態度」。《中央社》報導，這是否代表中方對美將有重要讓利，勢將引發外界關注與討論。