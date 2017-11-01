黃國昌罷免案成案  12月16日投票

（台灣英文新聞／政治組 綜合報導）新北市第12選舉區選出的時代力量籍立法委員黃國昌罷免案連署跨越門檻，中央選舉委員會昨(31)天確立罷免案成案，決定12月16日辦理罷免投票。

中央選舉委員會昨天召開委員會議，會後透過新聞稿表示，黃國昌原選舉區選舉人數25萬1,191人，法定連署人人數應為2萬5,120人以上。此次罷免案連署人人數3萬1922人，已達法定連署人數，依法宣告罷免案成立。



中選會公布黃國昌罷免案時程：11月11日前由黃國昌提出答辯書、11月16日前發布罷免公告、11月26日投票人名冊編造完成、12月6日至12月15日辦理公辦電視罷免說明會、12月12日前公告罷免投票人人數、12月16日投開票、12月19日前審定罷免投票結果、12月19日公告罷免投票結果。



黃國昌的選區包含新北市金山、萬里、汐止、平溪、瑞芳、雙溪與貢寮區144個里。據公職人員選舉罷免法規定，罷免通過門檻是有效同意票數多於不同意票數，且同意票數達原選區選舉人總數1/4以上，即6萬2798票才通過。



投票後如果罷免案通過，被罷免人自公告日起解除職務，依規定應辦理補選者，需在罷免結果公告日起3個月內完成補選。



被罷免人自解除職務日起，4年內不得為同一公職人員候選人；如果罷免案遭否決，在被罷免人任期內，不得再提罷免。

此次時代力量反向操作，高調呼籲支持者出來投「反對罷免」票，民進黨也跟進。民進黨秘書長洪耀福表示，他也會公開呼籲支持者出來投票反對，並提請中常會作成政治決議。

這次黃國昌被罷免的理由，主要是他支持婚姻平權引發反同婚團體不滿，對此洪耀福說，他尊重選民有提出罷免權利，但罷免理由是問政態度，這個理由很牽強，他公開呼籲民進黨支持者出來投反對罷免票。