颱風丹瑞不影響台灣 吳德榮：未來一週氣溫忽冷忽熱

(台灣英文新聞 / 生活組 綜合報導) 位於菲律賓中部的熱帶低壓將有可能發展成今(2017)年第23號颱風「丹瑞」，但行進路線對台灣無影響。未來一周天氣為西半部穩定、東半部有局部短暫雨，忽冷忽熱的天氣型態。

氣象專家彭啟明根據「天氣風險公司」團隊的預報資料表示，若丹瑞颱風形成，行進路線並不會侵襲台灣，雖會挾帶些許暖濕水氣北上，仍稱不上「共伴效應」。

前中央氣象局氣象預報中心主任吳德榮也說，熱帶低壓有機會發展成第23號颱風「丹瑞」，明(2)日通過南沙島附近會朝中南半島前進，但由於距離台灣很遠，對台無影響。

根據歐洲中期預報中心(ECMWF)模式模擬顯示，吳德榮表示，今(1)日西半部天氣穩定，大都晴時多雲，高溫更可回升到28至30度，台北雲量也會逐漸減少，早晚偏涼、日夜溫差大；東半部也是多雲時晴，僅北海岸、東北角有短暫降雨的機率。明(2)日西半部天氣穩定，白天高溫續升至30度左右；水氣漸增、東半部有局部短暫雨。

吳德榮進一步表示，根據最新模式模擬顯示，週五(3日)、週六(4日)東北風南下，北部、東北部轉有雨、氣溫下降，天氣變化大。週日(5日)受到東北風影響，天氣好轉，但迎風面雲量多，仍有局部短暫雨的機率，天氣偏涼。

至於下星期一、二(6、7日)天氣又會大幅回暖。下星期三(8日)會有另一波東北風影響、氣溫下降。