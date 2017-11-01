世銀經商環境報告 台退步4名至全球第15

（台灣英文新聞／財經組綜合報導）世界銀行（World Bank）31日公布2018年經商環境報告，台灣整體排名為全球第15，較去年退步4名。

2018年經商環境報告（2018 Doing Business）前三名國家和去年相同，分別是紐西蘭以總分86.55，名列全球經商環境最友善的國家，新加坡及丹麥以84.57及84.06分居第二、三名。

該報告根據10項指標，調查全球190個國家與經濟體的營商環境友善程度，滿分為100。

台灣今年整體得分為80.07，全球排名第15，較去年退步4名，在亞太地區排名第六。南韓和香港分別排名第4與第5。

10項指標中台灣有3項較去年進步，在「跨境貿易」與「執行契約」評比中，分別從去年的排名68與14、上升至55及10；另一個較去年進步的指標則是「開辦企業」，排名為16，較去年進步3位。

「電力取得」指標仍是台灣在10項指標中排名最佳的項目，全球第3，但與去年相較，下降1位。

「申請建築許可」與「財產登記」都較去年微幅退步，分別為第4與第18。

「獲得信貸」則是台灣在10項指標中表現較弱的，退步28位，排第90。

「保護少數股東」與「債務清理」分別下降2位；「繳納稅款」評比較去年下降26位，排第50。