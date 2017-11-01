趙藤雄5.5億天價交保  親友30分鐘備齊交保金

（台灣英文新聞／社會組 綜合報導）北檢偵辦遠雄集團弊案，昨(31)天起訴遠雄創辦人趙藤雄，案件移審台北地院，法官裁定趙藤雄5億5,000萬元交保，創司法史單一個案被告最高交保金紀錄，員工30分鐘內準備好交保金送抵法院。

台北地檢署偵辦遠雄集團創辦人趙藤雄等人涉嫌掏空遠雄人壽、賄賂新北市府官員護航開發案、大巨蛋弊案、眷改弊案等四案，並依違反貪汙治罪條例、偽造文書等罪，起訴趙藤雄、新北市議員周勝考、台北市前財政局長李述德等31人。

台北地檢署指出，趙藤雄以遠雄人壽龐大資金投資不動產開發，不思正當經營，隱匿遠雄人壽利害關係人交易，並使遠雄營造等公司淪為其個人營造部門，施作總契約金額達270億元的工程，卻未獲取分文合理利潤，嚴重損害公司資產與全體股東利益。

針對趙藤雄涉及的土城及新莊開發弊案，檢察官認為，趙藤雄以承攬土方清運工程的不正利益行賄新北市議員周勝考，請託周勝考施壓環保局隱匿環評委員會決議，額外獲取28%的設計容積率，預估可謀求不法利益高達25億元。

依此趙藤雄具體求刑二十四年、周勝考及李述德各求刑十年。

台北地方法院法官吳承學表示，考量趙藤雄在本案的犯罪情節，以及檢方已完成案件偵辦的進度等情況，昨日晚間諭知趙藤雄以新台幣5億5,000萬元交保，限制出境、出海，每天早上8時至10時到轄區派出所報到。

儘管此次現金交保金額打破國寶集團總裁朱國榮、永豐金控前董事長何壽川的單一案件最高保證金四億元紀錄，當法院裁定趙藤雄以5億5,000萬元交保後，趙藤雄的員工及親友用15個紙箱、在30分鐘內，將交保金送抵北院法警室，為趙藤雄辦理交保。