加泰隆尼亞主席暫待比利時  否認尋求政治庇護

（台灣英文新聞／國際組 綜合報導）西班牙加泰隆尼亞自治區遭革職的主席普伊格蒙特(Carles Puigdemont)昨(31)天表示，他遭到中央政府罷黜後將暫時待在比利時，但他否認會因可能遭控叛亂罪而尋求庇護。同時，西班牙高等法院也於今明兩天傳喚普伊格蒙特出庭應訊。

《中央社》引述路透社報導，西班牙高等法院已開始審理對普伊格蒙特和其他加泰隆尼亞領袖的叛亂和煽動叛亂指控。



法新社報導，法院在聲明中說，普伊格蒙特等14人被傳喚在今(1)天和2日出庭應訊，並給他們3天時間繳交共同保證金，以支付可能被罰的620萬歐元(720萬美元)罰鍰。



如果普伊格蒙特等14人拒絕出庭，西班牙檢察官可能下令將他們逮捕。如果普伊格蒙特和他的一些閣員屆時仍在比利時，西班牙可能發布國際逮捕令。

據報導，普伊格蒙特27日遭革職後，與數位閣員由加泰隆尼亞駕車數百公里到法國南部的馬賽，然後搭機到比利時。

普伊格蒙特表示，之所以到布魯塞爾是「為了安全和自由」，以及「在歐洲機關的核心說明加泰隆尼亞問題」。



他表示，「我們要譴責西班牙司法制度遭到政治化，缺乏公正性，掃蕩理想而非犯罪，同時要向世界說明西班牙這個國家的嚴重民主缺陷。」



西班牙檢方想要對54歲的普伊格蒙特控以叛亂罪，最高可能處以30年徒刑。但他否認會尋求比利時給予法律上的保護。他說，「我不是來這裡尋求庇護。」



他沒有詳細說明打算在比利時停留多久，但表示他「合法」政府的其他成員會留在加泰隆尼亞「進行政治活動」。他曾表示，寧可坐牢也不放棄獨立。



普伊格蒙特指出，在馬德里中央政府實施直接統治後，加泰隆尼亞的獨立運動應該「慢下來」，以免出現動亂。



他說，「我們不能在暴力中為大家建立共和國。」他又說，如果這意味「創建共和國要慢下來，那麼我們必須將之視為要付出的合理代價」。



比利時總理米歇爾(Charles Michel)表示，普伊格蒙特將「受到和任何其他歐洲公民一樣的待遇」。

西班牙加泰隆尼亞自治區議會上(10)月27日表決通過宣布獨立，西班牙國會參院隨即通過內閣所提由中央接管該區自治事務。西班牙政府解散自治區議會，開除自治區政府領袖，並訂定12月21日舉行地區選舉。

路透社則報導，西班牙憲法法院發言人表示，憲法法院已撤銷加泰隆尼亞自治區議會27日所作的獨立宣告。