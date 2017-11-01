紐約卡車恐襲8死11傷　疑IS支持者犯案

（台灣英文新聞／郭紫寧 綜合外電報導）紐約曼哈頓下城區在當地時間周二（31日）下午，發生恐怖攻擊，一名男子駕駛貨車闖入路邊單車專用道，造成8人死亡，至少11人重傷送醫，傷者包括多名小孩，嫌犯最後被警員開槍擊傷後制伏。

外電報導，嫌犯犯案時曾高呼「真主偉大」，紐約市長白思豪形容這次襲擊是「懦弱的恐怖主義行為」。

美聯社

事發地點靠近紐約世貿中心紀念館。29歲的嫌犯Sayfullo Saipov，來自中亞國家烏茲別克，他是在2010年合法入境美國。

當地時間31日下午3時，他駕駛一輛白色貨車開上路邊單車專用道，撞到多名路人和單車騎士，最後與一輛校車相撞後才停住。

嫌犯下車後一邊揮舞雙手的槍枝(後來證實不是真槍)，一邊高呼「真主偉大」。最後警員開槍擊中嫌犯腹部將其制伏，目前嫌犯正在醫院接受治療，由警方嚴密監控。

美國媒體稱警方在嫌犯的卡車上發現一張紙條，宣稱他是代表伊斯蘭國（ Islamic State, IS）發動這起攻擊。

紐約市長白思豪形容，這起事件是針對平民的「懦弱恐怖行為」。紐約州長古莫（Andrew Cuomo）則認為事件是「孤狼式」襲擊。

美國總統特川普也在社交網站推特發文，慰問死傷者家屬，並強調這類事件絕不容許在美國發生，也絕不容許「伊斯蘭國」進入或重返美國本土。

阿根廷外交部表示，這次恐攻的死者當中也包括阿根廷公民。

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