平溪國中單車畢旅出發 十年環島二千公里

新北市平溪國中九年級畢業生及隨隊教師一行50人，於10月31日開始四天三夜的單車環島畢旅。這項傳統至今已邁入第十個年頭，從97學年度臺東花蓮之旅開始，到今年平溪至花蓮路線，十年來已累計362名畢業生、145位師長及3位校長共同參與，一起接棒完成第二度的環島創舉。

學生從八年級開始，就必須接受自行車訓練，利用平日每週及寒暑假的社團活動，訓練學生的體能、行車禮節及簡單維修等自行車課程。平溪國中校長李建英表示平日的訓練過程雖然辛苦、學生卻甘之如飴，對孩子們自我挑戰的決心和毅力，感到相當佩服，高度肯定這樣的畢業旅行，是學生送給自己最珍貴的畢業禮物。

在四天的預計行程中，首日從平溪國中出發，沿途經過雙溪、礁溪至宜蘭，然後改搭火車至花蓮。第二天從花蓮市出發前往光復糖廠、北迴歸線公園及瑞穗溫泉。第三天則由瑞穗北返花蓮市區，共計200公里。值得一提的是，不同於往年安排旅館住宿，今年首次為學生規劃夜宿海洋公園，藉由參加導覽活動及夜間探索課程，讓學生親近海洋、認識海洋，也感受一場海洋生態與人文加乘的知性饗宴。

同學朱柏勳表示，七年級時就十分期待單車環島畢旅，剛開始會擔心自己無法完成這項挑戰，但是有師長及同學們的鼓勵與協助，深信必能完成這項艱困的任務，天下無難事，只要不放棄就能成功。同學陳貞秀也興奮表示，騎車過程雖然累，但完成挑戰的果實一定是甜美的，感謝學校為我們精心規劃這趟畢旅，尤其是最後一晚的夜宿水族館活動，更是自己從未體驗過的，很新奇也很特別，真的非常期待!

校長李建英說，自行車環島已成為平溪國中畢旅傳統，十年來騎乘里程數已突破2000公里，參加的師生數亦累積達500人次，堪稱全台延續單車畢旅傳統，歷時最久的學校。自行車環島畢旅，是一種夢想的達陣過程，每一次的挑戰，總能激發孩子更大的潛能、提升自信心，同時亦培養團隊合作的默契，這些點點滴滴，將會是學生國中生涯中，最難忘的回憶。