中華電信研究院與NTT共同合作

中華電信研究院與日本電信電話株式會社(以下簡稱NTT)簽署聯合測試協議，自今年9月開始，針對採用開源軟體之通用型光網路設備(White Box)進行測試，驗證超高速200G通用型光網路設備技術於數據中心互連之應用。

目前使用開源軟體、通用型網路設備以及SDN技術建置數據中心內部網路已成為一種成熟方式，營運商採用此方式實現數據中心內部網路的自動化配置與維運，這種趨勢亦將擴展至提供數據中心互連的光網路，讓光網路的配置更自動化。新型通用型光網路設備增加超高速200G高速光介面並採用SDN開源軟體，可滿足數據中心點對點、大頻寬傳輸之應用需求，提供客戶低成本且具備SDN智能化的整體解決方案。

中華電信研究院一直以來積極研究將SDN技術應用在光傳輸網路，希望能藉由採用開源軟體增加網路設備互通性。同時，NTT藉由投入研發資源參與OpenStack開源軟體計畫，開發Ryu (註1)與GoBGP (註2)而掌握網路軟體技術與開源軟體開發能力。本次合作結合中華電信研究院長期支撐台灣最大規模電信網路運營之實務經驗，以及NTT開發SDN開源軟體與推動新型網路設備商品化之專長，將合作驗證超高速200G網路設備在未來數據中心互連技術，並持續合作開發SDN相關應用。